Ja talibi ievēros līgumu, ASV sola izvest karaspēku 14 mēnešu laikā

Ja talibi ievēros līgumu, kuru sestdien paredzēts parakstīt Dohā, Savienotās Valstis un to sabiedrotie savu karaspēku no Afganistānas izvedīs 14 mēnešu laikā, teikts Vašingtonas un Kabulas kopīgajā deklarācijā.

Pēc sākotnējās kontingenta samazināšanas līdz 8600 vīriem, ko paredzēts paveikt 135 dienu laikā, ASV un to partneri "pabeigs savu atlikušo spēku izvešanu no Afganistānas 14 mēnešu laikā (..) un izvedīs visus savus spēkus no atlikušajām bāzēm," teikts sestdien Kabulā parakstītajā deklarācijā.

Līgums, kuru plānots parakstīt Dohā, paredz, ka pēc 19 gadus ilgās klātbūtnes Afganistānā amerikāņu karavīri pakāpeniski tiks izvesti apmaiņā pret nemiernieku drošības garantijām un viņu apņemšanos uzsākt sarunas ar Kabulas valdību.