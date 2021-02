Japānā zemūdene sadūrusies ar komerciālo kuģi

Japānas karaflotes zemūdene pirmdien Klusajā okeānā pie Šikoku salas sadūrusies ar komerciālo kravas kuģi, kā rezultātā trīs zemūdenes apkalpes locekļi guvuši vieglus ievainojumus, vēsta "Kyodo News".

84 metrus garā "Souryu" zemūdene (attēlā) aizskāra kuģa korpusu, kad tā pacēlās ūdens virspusē, paziņoja Aizsardzības ministrija. Incidentā bojāts zemūdenes antenas masts un citas virsējās daļas, taču tā spējusi turpināt ceļu.

Savukārt uz kuģa, kuru zemūdene skārusi, sadursme nemaz nav justa un, domājams, nav nodarīti bojājumi, tā apkalpe apliecinājusi Japānas Krasta apsardzei.

Zemūdenes apkalpe pacelšanās laikā pamanījusi kuģi periskopā, taču no sadursmes izvairīties vairs neesot bijis iespējams. Negadījums noticis pirmdien no rīta, taču apkalpe par to nav spējusi uzreiz paziņot bojāto sakaru iekārtu dēļ. Tas izdarīts vēlāk pa dienu no mobilā telefona.

Sākta izmeklēšana par to, kā varēja notikt šāds kuģošanas drošību apdraudošs incidents un vai bija ievēroti visi noteikumi.

"Souryu" ir 2009. gadā flotes rīcībā nodota dīzeļelektriskā zemūdene, kas negadījuma brīdī atradās rutīnas mācību uzdevumā. Tās apkalpē darbojas 65 cilvēki.