Japānas Augstākā tiesa liek Okinavas valdībai apstiprināt ASV karaspēkam paredzētu skrejceļu būvniecību

Japānas Augstākā tiesa pirmdien noraidīja Okinavas valdības iebildumus par skrejceļu izbūvi, kas paredzēti valstī dislocētajam ASV jūras kājnieku korpusam, raksta "Associated Press" (AP).

Tiesa lika Okinavas prefektūras valdībai apstiprināt skrejceļu būvniecību, neskatoties uz vietējo iedzīvotāju protestiem, kuri iebilst pret amerikāņu karaspēka klātbūtni.

Pirmdienas spriedums apstiprināja martā pieņemto augstākās tiesas spriedumu, ka centrālās valdības plāns un norādījumi ir spēkā. Tas virzīs uz priekšu apturēto skrejceļu būvniecību laikā, kad Okinavas stratēģiskā loma tiek uzskatīta par arvien svarīgāku Japānas un ASV militārajai aliansei, ņemot vērā pieaugošo spriedzi ar Ķīnu.

Japānas centrālā valdība sāka meliorācijas darbus Henoko apgabalā Okinavas galvenās salas austrumu krastā 2018. gadā, lai pavērtu ceļu ASV jūras spēku korpusa pārvietošanai no Funtenmas. Vēlāk valdība noskaidroja, ka aptuveni 70% meliorācijas vietas atrodas uz mīkstas zemes, un iesniedza sākotnējā plāna pārskatīšanu ar papildu zemes labiekārtošanu. Okinavas prefektūras valdība noraidīja pārskatīšanu kā nepietiekamu un apturēja meliorācijas darbus.

Okinavas gubernators Denijs Tamaki aicinājis būtiski samazināt ASV bruņoto spēku skaitu Okinavā, nekavējoties slēgt Futenmas bāzi un atcelt bāzes celtniecību Henoko.

Tokijas un Vašingtonas ieskatā vienīgais risinājums ir bāzes pārvietošana tieši Okinavā, nevis tās pārcelšana uz citu vietu, kā to pieprasa daudzi Okinavas iedzīvotāji. Okinavā, kas aizņem tikai 0,6% no Japānas zemes, atrodas lielākā daļa no 50 000 amerikāņu karavīru, kas izvietoti šajā valstī saskaņā ar divpusējo drošības paktu, un 70% ASV militāro objektu atrodas šajā reģionā.