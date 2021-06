Jau katrs ceturtais Moldovā dzīvojošais ir Rumānijas pilsonis

Ceturtā daļa Moldovā dzīvojošo ir Rumānijas pilsoņi, vēsta "Balkan Insight", atsaucoties uz oficiālo statistiku. Šim īpatsvaram pastāv tendence palielināties un tiek lēsts, ka līdz šī gada beigām Rumānijas pases varētu būt jau trešdaļa moldāvu.

Patlaban no aptuveni 2,7 miljoniem Moldovas iedzīvotāju Rumānijas pilsonību ieguvuši jau vairāk nekā 642 000 cilvēku. Rumānijas pilsonībai gan pērn līdz gada beigām oficiāli bijuši pieteikušies vēl vairāk nekā 144 000 cilvēku, un cilvēki turpina iesniegt aizvien jaunus pieteikumus, vēsta medijs.

Problēma ir tik akūta, ka pie Nacionālā Pilsonības dienesta birojiem ir regulāras rindas un lielā pieteikumu skaita dēļ to izskatīšanas laiks var būt pat gadi. Pērn pandēmijas dēļ jaunu pieteikumu skaits samazinājies līdz 17 546, taču to izskatīšana nav vēl sākta. 2020. gadā izskatīti kopumā 66 158 agrāk iesniegti pieteikumi.

Vairums Moldovā dzīvojošo runā rumāniski un etniski ir tādi paši kā rumāņi. Moldova iepriekš dažādos vēstures pomsos bija Rumānijas sastāvdaļa, bet līdz ar Otrā Pasaules kara sākumu to anektēja Padomju Savienība (PSRS). Moldovas PSR dzīvojošie zaudēja tiesības uz Rumānijas pilsonību. savukārt šobrīd Rumānijas likumi ļauj to atkal iegūt.

Pēc PSRS sabrukuma Moldovas atgriešanās Rumānijas sastāvā ir viens no nemainīgi aktuālajiem jautājumiem Moldovas iekšpolitikā, kuru nereti valdošie politiķi gan izvairās skart pārāk asā viedokļu dalījuma dēļ sabiedrībā. Neskatoties uz to, turpina palielināties to Moldovā dzīvojošo skaits, kuri iegūst Rumānijas pilsonību, jo tā ir Eiropas Savienības dalībvalsts un dzīves līmenis tajā ir daudzkārt augstāks nekā Moldovā.