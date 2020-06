Jaunā koronavīrusa otrā viļņa gadījumā Polija nenoslēgs ekonomiku, norāda Moraveckis

Jaunā koronavīrusa otrā viļņa gadījumā Polija nenoslēgs savu ekonomiku tik lielā mērā, kā tas tika izdarīts, sākoties pandēmijai, ceturtdien žurnālistiem sacījis Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis.

Premjers norādīja, ka gadījumā, ja rudenī sāksies jaunā koronavīrusa otrais vilnis, Polijai jau būs pieredze, kā rīkoties šādā situācijā, un norādīja, ka nav plānots noslēgt ekonomiku tik lielā mērā, kā tas darīts līdz šim.

Viņš arī piebilda, ka valdība plāno 1.septembrī atvērt skolas mācībām klātienē, un vēlas, lai studenti atgriežas universitātēs 1.oktobrī, ja vien nenotiks ļoti negaidīti notikumu pavērsieni. Valdība martā slēdza skolas un ieviesa mācības attālināti.

Amatpersonas ceturtdien ziņoja, ka inficēšanās ar jauno koronavīrusu Polijā apstiprināta kopumā 33 119 cilvēkiem, no kuriem 1412 miruši. Pirmais inficēšanās gadījums Polijā tika konstatēts 4.martā, bet pirmais nāves gadījums no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 tika reģistrēts 12.martā. Cīņā ar jauno koronavīrusu valdība ieviesa daudzus ierobežojumus, no kuriem liela daļa jau ir atviegloti.

Savukārt Meksikā ar Covid-19 saistīto nāves gadījumu skaits ceturtdien pārsniedza 25 tūkstošus, bet apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits - 200 tūkstošus, paziņoja Veselības ministrija. Pēdējo 24 stundu laikā nāves gadījumu skaits pieaudzis par 736, sasniedzot 25 060. Meksika pēc šī skaita ir trešajā vietā starp Amerikas valstīm, atpaliekot no ASV un Brazīlijas. Pēdējās 24 stundās arī apstiprināti 6104 jauni inficēšanās gadījumi, palielinot kopējo inficēšanās gadījumu skaitu valstī līdz 202 951.

Pirmie trīs Covid-19 gadījumi Meksikā tika konstatēti 28.februārī, bet valsts apturēja visu nebūtisko ekonomisko darbību tikai marta pēdējā nedēļā. Kreisais prezidents Andress Manuels Lopess Obradors izpelnījās asu kritiku par nevēlēšanos ātrāk veikt pasākumus koronavīrusa izplatības ierobežošanai.

Lai gan inficēšanās gadījumu skaits un nāves gadījumu skaits turpina pieaugt, valdība 1.jūnijā sāka pakāpenisku ekonomikas atkalatvēršanu. Galvaspilsēta Mehiko gan ir pakļauta maksimālai karantīnai.

Meksikas finanšu ministrs Arturo Errera ceturtdien paziņoja, ka viņam jaunā koronavīrusa tests ir pozitīvs, bet slimības simptomi ir viegli un viņš plāno turpināt darbu, strādājot no mājām pašizolācijā.

Errera ar iekšlietu ministri Olgu Sančesu un citiem valsts ierēdņiem pirmdien bija ieradušies prezidenta birojā uz paziņojumu par jaunieceltiem valdības locekļiem. Pēc šīs tikšanās prezidents publicēja sociālajos medijos videoierakstu, kurā Errera redzams, stāvot viņam blakus, un neviens no viņiem nav uzvilcis sejas masku. Errera otrdien piedalījās sanāksmē, kur bija klāt divi citi ministri.

Indijā aizvadītās diennakts laikā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta 17 296 cilvēkiem, kopējam saslimušo skaitam pietuvojoties pusmiljonam, piektdien paziņojusi Veselības ministrija. Indijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu kopumā konstatēta 490 401 cilvēkam, liecina ministrijas publiskotā informācija.

No jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 aizvadītajā diennaktī miruši 407 cilvēki, līdz ar to kopējais mirušo skaits sasniedzis 15 301, paziņoja ministrija. Ministrija norādīja, ka atveseļojušos cilvēku skaits turpina augt un pašreiz sasniedz 57,43%. Taču patiesais saslimušo un mirušo skaits Indijā, tāpat kā daudzviet citur pasaulē, domājams, ir daudz lielāks.