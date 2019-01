Jauna migrantu karavāna no Hondurasas tuvojas ASV robežai

Otrdien simtiem Hondurasas iedzīvotāju izveidojuši jaunu migrantu karavānu un tuvojas ASV robežai, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Apmēram 500 cilvēku otrdien no rīta uzsāka ceļu no Sanpedro Sulas pilsētas, nedaudz vēlāk tai sekoja vēl 300 cilvēki.

Kāds no migrantu karavānas dalībniekiem BBC žurnālistei atzīst, ka situācija Hondurasā ir bijusi slikta jau gadiem ilgi. "Pat ja tev ir darbs, alga pietiek tikai tam, lai paēstu. Nav normāla veida kā pelnīt pietiekami, lai atļautos pieklājīgu dzīvesvietu. Mēs ģimenē esam četri un visi dzīvojam koka būdā," viņš stāsta.

ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš iebilda par karavānu tuvošanos ASV. Otrdien viņš sociālajā tīklā "Twitter" pauda, ka vienīgais veids kā apturēt migrantus, ir "siena vai dzelzs barjera" – tāda veida, kādu viņš ierosinājis uzcelt uz ASV un Meksikas robežas.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!