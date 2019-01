Jaunais Izraēlas armijas komandieris vēlējies atentātu pret Asadu

Jaunais Izraēlas drošības spēku (IDF) komandieris ģenerālmajors Avivs Kočavi (attēlā), kurš stāsies amatā janvārī, iepriekš ir iestājies par Sīrijas prezidenta Bašara al Asada nogalināšanu, bet valdība viņa ideju nav atbalstījusi, raksta portāls "The Jerusalem Post".

Portāls atsaucas uz publikāciju Saūda Arābijas laikrakstā "Elaph", kur citēta kāda augsta ranga Izraēlas amatpersona. Tolaik Militārā izlūkdienesta vadītājs Kočavi par Damaskas režīma atbalstu Libānas grupējumam "Hezbollah" kā risinājumu aizstāvējis Asada gāšanu no varas ar visiem iespējamiem līdzekļiem, tostarp atentātu.

Ģenerālmajors Kočavi ieteicis gāzt Asada režīmu, jo tas "uz Izraēlu atnesīs Irānas, "Hezbollah", kaujinieku un Krievijas ietekmes reģionā radītas nelaimes". Taču specdienesta "Moosad" vadītājs Josi Kohens šai idejai iebildis, lai Sīrijā saglabātu jau pazīstamu pretinieku, ar kuru vajadzības gadījumā varētu komunicēt pa sētas kanāliem, skaidro laikraksts.

Astoņus gadus ilgstošā Sīrijas pilsoņu kara laikā Izraēlai ir bijušas vairākas iespējas uzbrukt Asadam un viņa svarīgākajiem sabiedrotajiem, bet Jeruzaleme tā vietā izvēlējusies vērsties pret Irānas atbalstīto "Hezbollah", cenšoties neradīt lielu kaitējumu Damaskas režīmam, secina saūdarābu laikraksts.

Izraēliešu avots laikrakstam "Elaph" atklājis, ka nesen valdības drošības sapulcē par situāciju Sīrijā lemts nepieļaut nekāda veida Irānas militāro klātbūtni Sīrijā un, ka ir jādara viss nepieciešamais, lai "par katru cenu izspiestu Irānu no Sīrijas".

Izraēlas amatpersonas ir vairākkārt paudušas bažas par pieaugošo Irānas klātbūtni pie tās robežām un ieroču piegādēm grupējumam "Hezbollah" Libānā cauri Sīrijai.

Izraēla ir atzinusi, ka tās gaisa spēki iz veikuši simtiem uzlidojumu Sīrijā, lai nepieļautu Irānas nostiprināšanos un ieroču kontrabandu uz Libānu.

Teherāna Sīrijas konfliktā atbalsta Asada režīmu. Irānas ietekmes nostiprināšanās reģionā satrauc gan Izraēlu, gan Saūda Arābiju.

Pērn Izraēlas bijušais mājokļu ministrs Joavs Galants aicināja nogalināt Asadu, reaģējot uz ziņām, ka Damaska izmanto krematorijas, lai slēptu savu zvērību pēdas.

"Patiesība ir tāda, ka cilvēkus nogalina, apzināti apšauda ar ķīmiskajiem ieročiem, viņu ķermeņus sadedzina – kaut ko tādu mēs neesam redzējuši 70 gadus," Galantu citē "The Jerusalem Post". "Mēs šķērsojam sarkano līniju, un ir laiks likvidēt Asadu, burtiski," uzsvēra bijušais IDF komandieris un esošais Nacionālas Drošības padomes loceklis.

Ģenerālmajors Kovači IDF komandiera amatā stāsies 15. janvārī, kad no dienesta atvaļināsies pašreizējais IDF vadītājs Gadi Esenkots, raksta "The Times of Israel".