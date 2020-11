Jaunais koronavīruss atklāts ūdelēm fermā Lietuvā

Lietuvas Jonavas rajonā kādā zvērkopības saimniecībā ūdelēm atklāta inficēšanās ar jauno koronavīrusu, ziņu aģentūru BNS ceturtdien informējis Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārijas dienests (VMVT).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kad saimniecībā pēkšņi sāka nobeigties ūdeles, tika paņemti paraugi analīzēm un noskaidrojās, ka ūdeles inficējušās ar šo slimību," pastāstījusi dienesta pārstāve Jurgita Savickaite.

Vīrusa skartā saimniecība pieder uzņēmumam "Danmink", kura galvenais akcionārs ir uzņēmums "Vilkijos ūkis", norādījis tā vadītājs, Lietuvas Kažokzvēru audzētāju asociācijas priekšsēdētājs Česlovs Tallat-Kelpša.

Kā pastāstījis Valsts pārtikas un veterinārijas dienesta direktors Darjus Remeika, dzīvnieki inficējušies no saslimuša fermas darbinieka. Ūdeļu inficēšanās atklāta, kad saimniecībā nobeigušies 169 dzīvnieki un analīzes apliecinājušas, ka tie bijuši inficēti ar Covid-19. Trešdien papildus veiktas vēl 22 analīzes, kas apstiprinājušas to pašu.

Dienests norāda, ka jau kopš otrdienas no vīrusa skartās saimniecības aizliegts izvest dzīvniekus, to barību vai jebkādus dzīvnieku izcelsmes produktus un pieņemts lēmums nokaut un iznīcināt aptuveni 40 ūdeles no 22 vīrusa skartajiem sprostiem.

Saskaņā ar dienesta sniegto informāciju šai saimniecībā tiek turēti aptuveni 60 000 kažokzvēru. Tikmēr uzņēmuma "Vilkijos ūkis" vadītājs ziņu aģentūrai BNS sacījis, ka pašlaik tur tiek audzētas vairāk nekā 30 000 ūdeles.

Novembra sākumā Dānijas valdība paziņoja, ka piecās ūdeļu audzētavās un 12 šo audzētavu apkārtnē dzīvojošām personām veiktajos testos atklāti jauni unikāli vīrusa mutāciju varianti. Vēlāk inficēšanās perēkļi tika konstatēti arī Spānijas, Itālijas, ASV, Nīderlandes, Zviedrijas un Grieķijas ūdeļu fermās. Otrdien tika paziņots, ka vīruss atklāts arī kādā ūdeļu fermā Polijas ziemeļos.

Ūdeles ir vienīgie dzīvnieki, par kuriem pierādīts, ka tās var gan inficēties ar jauno koroanvīrusu no cilvēka, gan inficēt cilvēku. Epidemiologiem ir bažas, ka koronavīrusa izplatīšanās kažokzvēru audzētavās var veicināt jaunas tā mutācijas, kas varētu negatīvi ietekmēt potenciālo vakcīnu efektivitāti. Vienlaikus tas var apdraudēt arī visu ūdeļu audzēšanas nozari.

Dānija jau izkāvusi aptuveni divas trešdaļas no 15 līdz 17 miljoniem valstī turēto ūdeļu. Šo dzīvnieku masveida iznīcināšanu plāno arī Īrija.

Lietuvā nesen profilaktiskos nolūkos jau tika pārbaudītas visas ūdeļu audzēšanas saimniecības, un vēl šīs nedēļas sākumā tika paziņots, ka nevienā no tām vīruss nav atklāts. Ūdeļu audzētājiem katru nedēļu jāinformē VMVT, ja dzīvnieki nobeigušies. Turklāt Lietuvā kopš novembra vidus aizliegts ievest dzīvas ūdeles no valstīm, kur atklāti vīrusa perēkļi kažokzvēru saimniecībās.

Tallat-Kelpša norādījis, ka turpmākos soļus uzņēmums saskaņos ar Valsts pārtikas un veterinārijas dienestu. Pēc viņa teiktā, dažādās valstīs risinājumi ir atšķirīgi.

"Piemēram, ASV un Zviedrijā netiek iznīcinātas pat slimās [ūdeles], vienkārši tiek pastiprināti drošības pasākumi, lai pasargātu cilvēkus, lai novērstu vīrusa iznešanu no fermas; ūdelēm ļauj pārslimot, lai iegūtu imunitāti," izteicies Lietuvas Kažokzvēru audzētāju asociācijas vadītājs.

"Skatīsimies, kā būs. Ja tiks nolemts iznīcināt, būs jautājums par kompensācijām," viņš piebildis.

Saskaņā ar Lietuvas Valsts pārtikas un veterinārijas dienesta datiem pašlaik 86 Lietuvas saimniecībās tiek turēti vairāk nekā 1,6 miljoni ūdeļu.