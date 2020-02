Jaunais Kosovas premjers Kurti sola būt stingrs sarunās ar Serbiju

Kosovas parlaments apstiprinājis valdību, kuru vadīs Albins Kurti. Balkānu valsts jaunais premjers solījis, ka būs stingrs sarunās ar Serbiju, raksta aģentūra "Reuters".

"Ar Serbiju mums būs pilnīga reciprocitāte tirdzniecībā, politikā un ekonomikā. Esmu gatavs vadīt sarunas ar Serbiju," uzrunājot parlamentu, teica Kurti. Tāpat premjers solīja cīnīties ar korupciju un nepotismu Kosovā – faktoriem, kuri ir vieni no galvenajiem šķēršļiem ārvalstu uzņēmumu investīciju piesaistei, atzīmē medijs.

Kosovas-Serbijas attiecības ir ļoti sarežģītas. Kosova pasludināja neatkarību no Serbijas 2008. gadā. Šobrīd to atzinušas vairāk nekā 100 valstu, taču to vidū nav Serbija un Krievija. Valstu savstarpējās sarunas par attiecību normalizāciju nav devušas gaidītos rezultātus un Belgradas-Prištinas starpā joprojām pastāv virkne saspīlējumu.

Parlamenta vēlēšanas Kosovā notika oktobrī pēc tam, kad no amata atkāpās iepriekšējais valsts premjers Ramušs Hardinajs. Pēc vairāku nedēļu ilgām sarunām Kurti partijai svētdien izdevās panākt vienošanos ar centriski-labējo Kosovas Demokrātisko līgu par valdības izveidi.