Jaunākā 'Gallup' aptauja: Baidena popularitātes reitings noslīdējis zem 50%

Prestižā uzņēmuma "Gallup" jaunākajā aptaujā ASV prezidenta Džo Baidena popularitātes reitings noslīdējis zem 50% robežas - viņa darbu atzinīgi vērtē 49% amerikāņu.

Jūlija aptaujā Baltā nama saimnieka paveikto atzinīgi vērtēja 50%. Būtiski uzsvērt, ka šī mēneša aptauja veikta laka posmā no 2. līdz 17. augustam - tātad tikai pēdējās aptaujas dienās par vienu no galvenajiem tematiem kļuva teroristiskā grupējuma "Taliban" nākšana pie varas Afganistānā. Baidens saņēmis asu kritiku par to, kā notikusi amerikāņu spēku atvilkšana no šīs valsts.

49% popularitāte ir līdz šim zemākais Baidena reitings kāds reģistrēts "Gallup" aptaujās kopš viņš kļuvis par ASV prezidentu.

Zīmīgi, ka portālā "FiveThirtyEight", kurā publicēts vidējais rādītājs no vairākām aptaujām, Džo Baidena popularitātes reitings jau pagājušajā nedēļā pirmoreiz noslīdēja zem 50%.

Viņa prezidentūras pirmajos mēnešos Baidena paveikto atzinīgi vērtēja aptuveni 53%-54% amerikāņu. Aizvadīto mēnešu un nedēļu laikā Baidena atzinības reitings pakāpeniski sāka kristies. Tam par iemeslu kalpoja vairāki, tostarp ar iekšpolitiskiem faktoriem saistīti iemesli.

Taču pagājušajā nedēļā Baidena popularitāte "FiveThirtyEight" apkopotajos datos pirmoreiz nokritusi zem 50%, un tas noticis laikā, kad Baltā nama saimnieks saņēmis plašu kritiku par saviem lēmumiem attiecībā uz ASV militāro operāciju Afganistānā.

Salīdzinājumā ar jūlija "Gallup" aptauju augustā kritusies Baidena popularitāte neatkarīgo vēlētāju (tādu, kas sevi nedefinē par Republikāniskās vai Demokrātiskās partijas atbalstītājiem) acīs. Jūlijā prezidentu atzinīgi vērtēja 48% neatkarīgo vēlētāju, bet augustā 43%.

Baidenam ir ārkārtīgi liela popularitāte savas partijas atbalstītāju vidū - viņu atbalsta 93% demokrātu. Savukārt tikai 7% republikāņu atzinīgi vērtē prezidenta darbu. Krasās viedokļu atšķirības, raugoties no respondentu partejiskās piederības, turpina iezīmēt lielo sašķeltību ASV sabiedrībā. Līdzīgas tendences bija novērojamas arī Baidena priekšteča Donalda Trampa prezidentūras laikā, kad Baltā nama saimnieku plaši atbalstīja viņa partijas (republikāņu) vēlētāji, taču viņš bija ļoti nepopulārs demokrātu vēlētāju acīs.

"Gallup" aptaujā pētīta ne tikai Baidena kopējā popularitāte, bet arī sabiedrības viedoklis par prezidenta paveikto konkrēta jautājuma kontekstā.

51% respondentu atzinīgi vērtē Baidena paveikto izglītības nozarē, kā arī reakcijā uz jaunā koronavīrusa pandēmiju. Taču mazāk nekā puse uzskata, ka Baidens paveicis labu darbu ekonomikā (46%), ārpolitikā (46%), imigrācijā (41%), ASV attiecībās ar Ķīnu (39%) un ASV attiecībās ar Krieviju (39%).

Salīdzinājumā ar februāra "Gallup" aptauju sabiedrības atzinība par Baidena paveikto ekonomikas nozarē kritusies par astoņiem procentpunktiem, ārpolitikā par desmit procentpunktiem un par 16 procentpunktiem reakcijā uz Covid-19 pandēmiju.