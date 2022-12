Jauns dronu uzbrukums Kijivai: notriekti 13 'lidojošie mopēdi', paziņo Zelenskis

Trešdienas rītā Kijiva un Kijivas apgabals piedzīvojis Irānas ražojuma dronu-pašnāvnieku uzbrukumu. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka saskaņā ar provizorisko informāciju notriekti ir visi 13 palaistie "Shahed-136".

"Šo rītu teroristi sāka ar 13 "Šahīdiem". Provizoriski, visus 13 notrieca Ukrainas pretgaisa aizsardzība. Malači, lepojos. Godājamie pilsoņi, paldies pretgaisa aizsardzībai un neaizmirstam par sirēnām," Zelenski citē aģentūra UNIAN.

Tomēr dronu atlūzas ir bojājušas kādu privātmāju Kijivas apgabalā, Kijivā no dronu atlūzām nenozīmīgus bojājumus guvušas četras dzīvojamās mājās un kāda administratīvā ēka, raksta medijs. Cietušo rīta uzbrukumā neesot.

Bojājumus guvusi arī vismaz viena automašīna.

Gaisa trauksme Kijivas, Žitomiras un Vinnicas apgabalos pasludināta ap pulksten 6.00 no rīta. Visilgāk – vairāk nekā trīs stundas – tā turpinājās Kijivas apgabalā.

