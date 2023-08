Johannesburgā daudzdzīvokļu mājas ugunsgrēkā bojā gājuši vismaz 63 iemītnieki

Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) pilsētā Johannesburgā daudzdzīvokļu mājas ugunsgrēkā bojā gājuši vismaz 63 cilvēki, atsaucoties uz varasiestāžu paziņojumu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Ugunsgrēkā ievainoti vairāk nekā 40 cilvēki.

Amatpersonas norāda, ka pagaidām nav zināms, kas tieši izraisījis ugunsgrēku piecstāvu ēkā pilsētas centrā. Neatliekamās palīdzības dienesta pārstāvis Roberts Mulaudzi informēja BBC, ka ugunsgrēks ēku pilnībā izpostījis un attiecīgie glābšanas dienesti turpina meklēt upurus. "Mēs virzāmies no stāva uz stāvu, atgūstot upuru ķermeņus," norādīja Mulaudzi.

Vietējās ziņas liecina, ka ēkas iemītnieki lielākoties bijuši migranti no citām Āfrikas valstīm.

What a heartbreaking morning for South Africa... At this moment, it's confirmed that at least 55 people have died from a fire at a building in Johannesburg CBD .

It's is reported that children are looking for their parents and loved ones 💔 pic.twitter.com/1fq3NWk97U