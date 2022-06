Jordānijā hlora gāzes noplūdē gājuši bojā 13 cilvēki un vairāk nekā 200 ievainoti

Jordānijas Akabas ostā pirmdien notika hlora gāzes noplūde un sprādziens, kurā gājuši bojā 13 un cietuši 260 cilvēki, paziņoja amatpersonas.

Valsts televīzijas demonstrētajos kadros redzams, kā liels balons nokrīt no celtņa uz pietauvota kuģa, izraisot dzeltenas gāzes eksploziju. Tiek ziņots, ka konteiners nokritis, jo pārtrūkusi dzelzs trose.

Civilās aizsardzības dienests paziņoja, ka pēc toksiskās gāzes balona eksplozijas ievainoti vēl 234 cilvēki.

199 cilvēki nogādāti slimnīcā.

Pēc incidenta tika evakuēta Akabas dienvidu pludmale.

Jordānijas Akabas osta ir valsts vienīgais jūras terminālis un galvenais tranzīta punkts ievērojamai daļai tās importa un eksporta.

🚨🇯🇴 At least 10 dead, 300 injured in toxic gas explosion at #Jordan's Aqaba port. pic.twitter.com/tNpRPzwp2m