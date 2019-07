Jordānijas karalis maina partnerus – saudarābus un ASV izkonkurē citi

Līdz pat 2003. gadam, kad ASV iebruka Irākā, Jordānija vairumu tai nepieciešamās dabasgāzes un naftu importēja no tās. Kopš tā laika Jordānija kļuvusi vienu no reģiona zināšanu un ražošanas centriem piesaistot bagāto Līča valstu un ASV investīcijas. Tomēr kopš 2011. gada, kas uzliesmoja Arābu pavasaris, ekonomika piedzīvojusi stabilu lejupslīdi, un papildus spiedienu rada vērienīgs bēgļu pieplūdums no kaimiņos esošās Sīrijas.

2011. gadā tā saņēma starptautisko palīdzību 1,7 miljardu ASV dolāru apmērā, bet vēlāk četras Līča valstis – Saūda Arābija, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti un Kuveita vienojās sniegt Jordānijai palīdzību 1,25 miljardu ASV dolāru apmērā katra. Lielais finanšu pieplūdums tika skaidrots ar reģiona valstu centieniem novērst nestabilitāti arī Jordānijā, kas tobrīd arī izdevās. Tomēr pērn, protestējot pret ienākumu nodokļa pacelšanu, ielās izgāja lielākie protestētāju pūļi kopš 2011. gada un Līča valstis atkārtoti vienojās Jordānijai sniegt papildu palīdzību 2,5 miljardu ASV dolāru apmērā.