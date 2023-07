Jūlijā pastiprinājušās kaujas ap Dņepras lejteci, ziņo britu izlūki

Kopš jūlija sākuma Ukrainā pastiprinājušās kaujas ap Dņepras lejteci, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka līdzās spraigām kaujām austrumu krastā ap mazo Ukrainas placdarmu pie sagrautā Antonivskas tilta, nelielas Krievijas un Ukrainas karaspēka vienības cīnās arī par salām Dņepras deltā.

Abas puses izmanto mazas, ātras motorlaivas, un Ukraina ir veiksmīgi izmantojusi taktiskus vienvirziena uzbrukuma bezapkalpes lidaparātus, lai iznīcinātu dažas Krievijas laiva, norāda Lielbritānijas ministrija.

Krievija saskaras ar dilemmu, izlemjot, vai reaģēt uz šiem draudiem, pastiprinot savu Dņepras spēku grupu uz izstiepto vienību rēķina, kas saskaras ar Ukrainas pretuzbrukumu Zaporižjas apgabalā, noslēgumā raksta britu izlūki.

