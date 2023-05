'Jūs ļoti drīz to nožēlosiet,' pēc raķešu uzbrukuma Krieviju brīdina Budanovs

Krievijas kārtējās teroristiskās darbības kārtējo reizi ir cietušas neveiksmi, komentējot jaunāko raķešu uzbrukumu Kijivas apgabalam, paziņojis Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) vadītājs Kirils Budanovs.

Pirmdien pa dienu Krievija pret Ukrainu palaidusi 11 "Iskaner" tipa raķetes, bet tās visas notriektas, paziņoja Ukrainas spēki. Tas bija jau otrais raķešu uzbrukums Ukrainai 24 stundu laikā. Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki iznīcinājuši 37 Krievijas spārnotās raķetes un 29 uzbrukuma dronus.

"Visi tie, kuri Krievijas Federācijā līdz šim ticēja, tic, vai, varbūt, sapņo par to, ka varēs iebiedēt Ukrainu, es vēlos jūs apbēdināt – tā nav. Visi kā bijām, tā arī esam savās darba vietās un turpinām darīt savu darbu," GUR "Telegram" kanālā stāsta Budanovs.

Tāpat Budanovs brīdina, ka uzbrukuma sarīkotājiem drīz nāksies nožēlot savu rīcību.

"Visi tie, kas mēģināja mūs iebiedēt, sapņojot, ka tas dos kādu efektu, – jūs ļoti drīz to nožēlosiet. Mūsu atbilde nebūs lēna. Drīz visi visu redzēs," uzsver militārā izlūkdienesta vadītājs.

⚡️ Another attempt of terrorist actions of the russian federation was once again defeated, says Kyrylo Budanov, the chief of the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine.