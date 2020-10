Kā Pakistāna, Irāna, Indija un Izraēla kļuva par spēlētājiem Kalnu Karabahas karā

Jaunākais Kalnu Karabahas konflikts, ko Azerbaidžānu propaganda jau dēvē par Otro Kalnu Karabahas karu, izcēlis ne tikai jau ierastos sabiedrotos, bet parādījis plašāku šķelšanos reģionā. Armēnijas pusē līdzās ierastajam sabiedrotajam Krievijai nostājusies arī Irāna un Indija, bet Azerbaidžānu līdz ar turkiem atbalsta Izraēla un Pakistāna, raksta Tuvo Austrumu medijs "The New Arab".

Šis atbalstītāju iedalījums gan nav absolūts pārsteigums, bet likumsakarīgs ilggadēju starptautisko attiecību rezultāts.

Pakistāna



Jau drīz pēc Turcijas paziņojuma, ka tā stāvēs līdzās brālīgajai Azerbaidžānai līdz pat Kalnu Karabahas okupācijas izbeigšanai, arī Pakistānas ārlietu ministrija paziņoja par atbalstu azerbaidžāņiem. Zīmīgi, ka Pakistāna Azerbaidžānas pusē bija arī kalnu Karabahas kara laikā 90. gadu sākumā un pēc tā tā arī nekad nav atzinusi Armēniju. Azerbaidžāna savukārt to apgādā ar tās attīstībai tik nepieciešamo dabasgāzi un pārstrādātu degvielu.

Azerbaidžāņu trešdien sagrābta armēņu militārā kolonna:

Izraēla



Izraēla uztur diplomātiskās attiecības ar Armēniju, tās saites ar Turciju uzskatāmas par saspringtām vai vismaz sarežģītām, bet ar Pakistānu – tādu faktiski nav, jo Islamabadā neatzīst arī Izraēlas valsts pastāvēšanu. Neskatoties uz šiem aspektiem, arī Izraēla kļuvusi par vienu no galvenajiem Azerbaidžānas ārējiem balstiem jaunajā bruņotajā konfliktā. Izraēla kopš 90. gadiem ar Azerbaidžānu ir stratēģiski ekonomiskie partneri, un, gluži tāpat kā Turcija un Pakistāna, arī no Dienvidkaukāza valsts saņemt būtisku daļu enerģētisko resursu. Izraēla no Azerbaidžānas pa Baku-Tbilisi-Džejhana cauruļvadu un tālāk pa jūru saņem aptuveni 40% no tās patērētās naftas.

Armēņu kasešbumbas, kuras nokritušas vien metrus no Baku-Tbilisi-Džejhana cauruļvada:

Armenia fired cluster rocket to Baku-Tbilisi-Jeyhan pipeline. In vicinity of Yevlakh reg.rocket landed 10 meters away from BTC pipeline.300+ Cluster bomblets eject around. No damage to pipeline. ANAMA is in operation. Desperate attempts of Armenia to attack energy infrastructure



Azerbaidžāna Izraēlai ir arī svarīgs ieroču eksporta partneris – tās ražotie droni jau izmantoti uzbrukumiem armēņu pozīcijām, parādot to rīcībā esošo Krievijas ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu nespējību. Jāatzīmē, ka tikai nesen Krievija Armēnija apgādāja ar "S-300" pretraķešu sistēmām un "SU-30SM" kaujas lidmašīnām. Kopš 2006. gada Izraēla Azerbaidžānai piegādājusi bruņojumu vairāk nekā 700 miljonu eiro vērtībā.



Indija



Indijas nonākšana Armēnijas atbalstītāju pusē savukārt kļuvusi par lielvaru cīniņa blakusefektu. Indija ir sens Pakistānas ienaidnieks – starp abām valstīm bijusi atklāta karadarbība, bet kluss karš faktiski visu laiku turpinājies par faktiski Indijas pārvaldītās Kašmiras piederību vienai vai otrai valstij.

Armēņu "Grad" iekārtas iznīcināšana un Azerbaidžāņu spēku izpostītā baznīca:



Pēdējo gadu laikā aizvien aktīvāk un atklātāk Pakistānas nostāju atbalstījusi arī Turcija. Attiecīgi Indija kā protesta soli izvēlējusies slēgt militārā bruņojuma piegādes līgumus ar Armēniju. No tiem būtiskākais ir vēl tikai šopavasar noslēgtais līgums par modernu indiešu ražotu radaru "Swathi" piegādi Armēnijai, raksta "The Diplomat".



Irāna



Irāna, līdzīgi kā Indija, konfliktā ieņēmusi pasīvu, tašu Armēnijai simpatizējošu lomu. Iemesli arī līdzīgi – ar vienu Azerbaidžānas atbalstītāju Turciju tā ir ģeopolitiski stratēģisks sāncensis, bet ar otru Izraēlu – ienaidnieks. Turklāt Turcija konfliktā ieņēmusi aktīvu lomu, iestājoties par turkiem radniecīgo azerbaidžāņu aizstāvjiem. Irānā bažas raisa fakts, ka tajā dzīvo liels skaits etnisko azerbaidžāņu – tie veido vairākumu kopumā četrās rietumu provincēs.

Irānas spēki Armēnijas pierobežā šīs nedēļas sākumā:

Iran continues to transfer armored vehicles to the border with Armenia and Azerbaijan.



Šī iemesla dēļ Irāna palielinājusi pierobežā izvietotā bruņojuma apjomu, tomēr vienlaikus mudinājusi konfliktu atrisināt sarunu procesā, izvairoties no pilna mēroga kara sākšanās. Iepriekš izskanējis, ka Irāna Armēniju apgādājusi arī ar ieročiem, bet abas puses to noliegušas, vēsta turku aģentūra "Anadolu".