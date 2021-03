Kā uzveikt Covid-19 mutācijas un vai datori var būt aizspriedumaini?

Podkāsta “Eiropas diena” 12. sērijā stāstām par to, kā Eiropa grib izsargāties no aizspriedumainu mākslīgā intelekta algoritmu pieļautām kļūdām, kā arī par to, kā Eiropā sekmīgāk kontrolēt Covid-19 jauno paveidu izplatību un pielāgot tiem vakcīnas. Īsi pievēršamies arī Eiropas Savienības paplašināšanās jautājumam un plānam par digitālā zaļā sertifikāta ieviešanu.

Eiropas Komisija gatavojas nākt klajā ar jaunu Eiropas līmeņa likumdošanas piedāvājumu, kā regulēt jomu, kas vēl nesen tika uzskatīta par vairāk zinātniskajai fantastikai, nekā mūsdienu reālpolitikai piederīgu – mākslīgo intelektu. Kamēr paši tā izstrādātāji sākuši atzīt un diskutēt par to, kādēļ cilvēku radītie mašīnmācīšanās algoritmi pārņem savu radītāju loģikas kļūdas un aizspriedumus, Eiropas līmenī politiķi diskutē, kā šādas kļūdas novērst, vai vismaz likt programmētājiem darīt visu, lai tās tiktu novērstas. Viena no iespējām – likt lai mākslīgā intelekta pieņemtos lēmumus vienmēr beigu beigās pārbaudītu un apstiprinātu dzīvs cilvēks.

Šajā epizodē arī skaidrojam, kādus risinājumus meklē Eiropas parlaments kopīgi ar Eiropas Komisiju, lai kontrolētu jaunos Covid-19 vīrusa paveidus un veicinātu jaunu vai pielāgotu vakcīnu izstrādi cīņai ar pandēmiju Eiropā. Šobrīd tikai deviņas Eiropas valstis sasniegušas genoma sekvencēšanas apjomus, kas būtu nepieciešami, lai jaunos vīrusa celmus atklātu un efektīvi kontrolētu vīrusa izplatību. Lai situāciju ar genoma sekvencēšanas nepietiekamajiem apjomiem uzlabotu, tiek īstenots projekts “HERA inkubators” - bioaizsardzības sagatavotības plāns. Sākotnēji Eiropas Komisija genoma sekvencēšanas atbalstam dalībvalstīs piedāvāja 75 miljonus eiro, tagad, redzot situācijas nopietnību, piedāvāts atvēlēt 200 miljonus. Līdztekus “HERA inkubatora” mērķis ir panākt jaunu vakcīnu vai to uzlabotu versiju ātrāku izstrādāšanu un nonākšanu tirgū.

Tāpat vēstām par Eiropas Parlamenta deputātu viedokli par savienības paplašināšanos – šobrīd vistuvāk tam ir četras Balkānu valstis, bet katrai no tām joprojām priekšā nopietni sagatavošanās darbi, lai zaļā gaisma uzsākt iestāšanās sarunas beidzot tiktu dota.

Vēl runājam arī par to, kāds ir Eiropas Parlamenta deputātu atbalsts un arī iebildumi Eiropas Komisijas plānam par digitālā zaļā sertifikāta ieviešanu. Tiek pausti arī viedokļi, ka sertifikāts, kurā būtu iekļauta informācija par veiktajiem Covid-19 testiem un vakcinēšanos, vakcīnu trūkuma situācijā var kļūt diskriminējošs.

