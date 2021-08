Kabula mostas 'Taliban' varā, lidostā skan šāvieni. Teksta tiešraide

Pirmdiena Afganistānā nāk ar bailēm un neziņu par to, kas būs tālāk – līdz ar svētdien piedzīvoto prezidenta Ašrafa Gani bēgšanu un "Taliban" kaujinieku ienākšanu galvaspilsētā, grupējuma rokā nu ir faktiski visa valsts, bet līdzšinējā valdība ir sabrukusi.

Pēc tam, kad "Taliban" kaujinieki svētdien jau atradās Kabulas pievārtē, tapa zināms, ka prezidents Gani ir aizbēdzis, iespējams, uz Uzbekistānu. Viņš pats vēlāk "Facebook" paziņoja, ka devies prom, lai novērstu asinsizliešanu.

Kabulas krišana kaujinieku rokās seko virknei Afganistānas nozīmīgo pilsētu nonākšanai "Taliban" kontrolē pagājušajā nedēļā. Kaujinieki strauji panākumus sāka gūt jau līdz ar ASV paziņojumu par savu spēku izvešanu līdz augusta beigām. Tomēr tik strauju Kabulas krišanu nebija prognozējuši arī ASV izlūkdienesti.

Ziņas par kaujinieku ienākšanu pilsētā, nesastopot pretestību, izraisījušas haosu Kabulas lidostā, uz kuru masveidā devušies no "Taliban" bēgošie cilvēki un ārzemnieki. Komerciālie reisi ir apturēti, jo ASV un tās sabiedrotie veic savu diplomātu un pilsoņu evakuāciju.

Lidostu apsargā ASV karavīri, kuru skaits tuvākajās 48 stundās tikšot palielināts līdz 6000, lai garantētu evakuācijas drošību. Visi ASV vēstniecības darbinieki ar helikopteriem pārvesti uz lidostu un ASV karogs virs vēstniecības kompleksa ir nolaists.

Vairāk nekā 60 valstis izplatījušas paziņojumu, aicinot saglabāt valstī mieru un kārtību, kā arī mudinot "Taliban" ļaut doties prom tiem, kas to vēlas.

"Taliban" atgriešanās Kabulā pirmo reizi 20 gadu laikā vieš bažas par cilvēktiesībām un īpaši sieviešu turpmāko likteni. No daļas jau kaujinieku ieņemtiem rajoniem ir pienākušas ziņas par sieviešu tiesību ierobežošanu, lai gan oficiāli "Taliban" pārstāvji sola tās nesamazināt.

"Taliban" pārņem varu Afganistānā

Pirmdien situāciju Afganistānā apspriedīs ANO Drošības padome.

Kabulas lidostā nogalināti vismaz pieci cilvēki, atsaucoties uz aculieciniekiem, ziņo aģentūra “Reuters”. Kāds liecinieks norāda, ka nav skaidrs, vai cilvēki nošauti, vai gājuši bojā no spiešanās lielajā burzmā, simtiem ļaužu cenšoties ielauzties lidmašīnās.

“Taliban” pārstāvis raidsabiedrībai BBC pavēstīja, ka grupējums strādā pie jaunas valdības izveides. Komandieri arī esot devuši rīkojumu kaujiniekiem neaiztikt civiliedzīvotājus. “Taliban” miera sarunu delegācijas pārstāvis Katarā svētdien apgalvoja, ka nesekos nekāda atriebība pret cilvēkiem. Tomēr daudzi iedzīvotāji baidās, ka var atgriezties brutāls “Taliban” režīms, kādu valsts piedzīvoja deviņdesmitajos gados – ar publiskiem nāvessodiem, nomētāšanu ar akmeņiem un liegtu iespēju izglītoties meitenēm.

Laikā, kad ASV un sabiedroto valstis evakuē savas vēstniecības no Kabulas, Ķīna un Krievija paziņojušas, ka to vēstniecības turpina darboties un neesot plānu evakuēt personālu.

Kabulas lidostā tūkstoši cenšas iekļūt katrā to pametošajā lidmašīnā. https://twitter.com/worldonalert/status/1427133945892704257?ref_src=twsrc%5Etfw

Kandahāras lidostā esošie afgāņu armijas spēki padevušies “Taliban” kaujiniekiem, paziņojuši talibi.

“Taliban” pārstāvji paziņojuši, ka situācija Afganistānā ir mierīga un sadursmes nenotiekot.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens intervijā svētdien aizstāvēja Baltā nama saimnieka Džo Baidena lēmumu no Afganistānas atvilkt tur dislocētos ASV spēkus. "Palikt Afganistānā vēl vienu, piecus, desmit gadus nebija valsts interesēs," telekanāla CNN raidījumā “State of the Union” sacīja Blinkens, piebilstot: “Ja prezidents būtu nolēmis palikt [Afganistānā] (..) Mēs būtu atgriezušies karā ar talibiem.”

https://twitter.com/bbclysedoucet/status/1426855750601789449?ref_src=twsrc%5Etfw

Video redzams, kā cilvēki pirmdienas rītā skrien Kabulas lidostā. Fonā dzirdami šāvieni. https://twitter.com/JawadSukhanyar/status/1427087901511278592?ref_src=twsrc%5Etfw

Kabulas ielas pirmdien esot tukšas, veikali un kafejnīcas slēgti, atsaucoties uz aculieciniekiem, ziņo BBC.

Apšaudē Kabulas lidostā pirmdien nogalināti trīs cilvēki, ziņo “The Wall Street Journal”. Medijam gan nav zināms, kas ir šāvis un vai tas saistīts ar ASV minēto pūļa kontroli.

Kontroli pār Kabulas lidostu un gaisa kontroli ir pārņēmuši amerikāņi. Komerciālie reisi ir apturēti un daudzi ārzemnieki netiek prom. ASV spēki atzinuši, ka raidījuši brīdinājuma šāvienus, lai novērstu pūļa izlaušanos pie lidmašīnām.

Tāds skats vakar bijis Kabulas lidostā. Uz skrejceļa esošu cilvēku dēļ uz brīdi pat nācies apturēt izlidošanu. https://twitter.com/saadmohseni/status/1427000691407654914?ref_src=twsrc%5Etfw

Šodien sekosim tālākajai notikumu attīstībai Afganistānā.

“Taliban” neprognozēti straujie panākumi svētdien ir noslēgušies ar kaujinieku ienākšanu galvaspilsētā Kabulā – ar ASV aptuveni triljona dolāru atbalstu būvētā valsts ir sabrukusi kā kāršu namiņš. Miljardus atbalstā saņēmusī, ASV apbruņotā un apmācītā Afganistānas Nacionālā armija ir atdevusi galvaspilsētu bez kaujas.