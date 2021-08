Kabula 'Taliban' varā, lidostā haoss. Teksta tiešraide

Pirmdiena Afganistānā nāk ar bailēm un neziņu par to, kas būs tālāk – līdz ar svētdien piedzīvoto prezidenta Ašrafa Gani bēgšanu un "Taliban" kaujinieku ienākšanu galvaspilsētā, grupējuma rokā nu ir faktiski visa valsts, bet līdzšinējā valdība ir sabrukusi.

Pēc tam, kad "Taliban" kaujinieki svētdien jau atradās Kabulas pievārtē, tapa zināms, ka prezidents Gani ir aizbēdzis, iespējams, uz Uzbekistānu. Viņš pats vēlāk "Facebook" paziņoja, ka devies prom, lai novērstu asinsizliešanu.

Kabulas krišana kaujinieku rokās seko virknei Afganistānas nozīmīgo pilsētu nonākšanai "Taliban" kontrolē pagājušajā nedēļā. Kaujinieki strauji panākumus sāka gūt jau līdz ar ASV paziņojumu par savu spēku izvešanu līdz augusta beigām. Tomēr tik strauju Kabulas krišanu nebija prognozējuši arī ASV izlūkdienesti.

Ziņas par kaujinieku ienākšanu pilsētā, nesastopot pretestību, izraisījušas haosu Kabulas lidostā, uz kuru masveidā devušies no "Taliban" bēgošie cilvēki un ārzemnieki. Komerciālie reisi ir apturēti, jo ASV un tās sabiedrotie veic savu diplomātu un pilsoņu evakuāciju.

Lidostu apsargā ASV karavīri, kuru skaits tuvākajās 48 stundās tikšot palielināts līdz 6000, lai garantētu evakuācijas drošību. Visi ASV vēstniecības darbinieki ar helikopteriem pārvesti uz lidostu un ASV karogs virs vēstniecības kompleksa ir nolaists.

Vairāk nekā 60 valstis izplatījušas paziņojumu, aicinot saglabāt valstī mieru un kārtību, kā arī mudinot "Taliban" ļaut doties prom tiem, kas to vēlas.

"Taliban" atgriešanās Kabulā pirmo reizi 20 gadu laikā vieš bažas par cilvēktiesībām un īpaši sieviešu turpmāko likteni. No daļas jau kaujinieku ieņemtiem rajoniem ir pienākušas ziņas par sieviešu tiesību ierobežošanu, lai gan oficiāli "Taliban" pārstāvji sola tās nesamazināt.

Afganistānas lidosta līdz šim bija labi apsargāta, dzelzsbetona mūru un bloku ieskauta ar vairākiem kontroles punktiem. Foto redzama iebraukšana Kabulas lidostā 2017. gadā. Foto: Ansis Īvāns.

Kā sarunā ar portālu "Delfi" šorīt norādīja Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks Māris Andžāns, Afganistānas spēki skaitliskā ziņā bija ļoti lieli, taču notikušais vēlreiz apliecina, ka ne vienmēr armijas skaitliskais apjoms nozīmē efektīvu darbību kaujas laukā. "Jāmin arī neizmaksāto algu faktors, korupcija. Tāpat izskanējis, ka afgāņu armija sūdzējusies par munīcijas un pārtikas trūkumu. Šādos apstākļos arī var sekot padošanās." Pilnu interviju ar ārpolitikas ekspertu Māri Andžānu par notiekošo Afganistānā iespējams lasīt šeit:https://www.delfi.lv/news/arzemes/nenoverteja-talibu-speku-parverteja-valsts-armijas-spejas-situaciju-afganistana-komente-eksperts.d?id=53491335

Talibu kaujinieki redzami visur Kabulā, tostarp kontrolpunktos, ko iepriekš izmantoja valdības spēki un policija, ziņo BBC korespondents no Kabulas. Kaujinieki regulē satiksmi un pārmeklē automašīnas. Grupējums izmanto policijas un armijas pamesto transportu. Pilsētas centrā satiksme ir mazāka nekā ikdienā, vairums veikalu ir slēgti, bet cilvēki izskatās daudz mierīgāki nekā svētdien, raksturo korespondents. Viņš redzējis divas sievietes ar galvas lakatiem un Covid-19 sejas maskām, un kaujinieki viņas nav aiztikuši. Uz ielas nekur vairs neskan mūzika, cilvēki ir nobijušies, bet pilsētas dzīve turpina ritēt. Savukārt lidostā aina ir katastrofāla. Ģimenes, bērni, jauni un veci dodas uz lidostu, taču pirms tās ieejas sagaida “Taliban”, kas cenšas izklīdināt ļaudis, šaujot gaisā. Bet tie, kas vēlas iekļūt lidostā, rāpjas pāri sienām ar dzeloņdrātīm, apraksta korespondents.

Viens no pārsteidzošākajiem aspektiem "Taliban" sekmīgajā ofensīvā bija ātrums, ar kādu teroristiskais grupējums ieguva kontroli pār Afganistānu. Savienotās Valstis misijā Afganistānā bija ieguldījušas 83 miljardus ASV dolāru, kā arī apmācīja un nodrošināja bruņojumu Afganistānas bruņotajiem spēkiem. Tika lēsts, ka Afganistānas armijas rindās bijuši aptuveni 300 000 karavīru un tās bruņojums bijis modernāks nekā "Taliban". Taču neskatoties uz to, vairākās provincēs teroristiskais grupējums pārņēma kontroli šķietami bez lielas piepūles. Tas savukārt būtiski paātrināja "Taliban" ofensīvas tempus. (France 24)

Ķīna paziņojusi par gatavību draudzībai un sadarbībai ar ar jauno Afganistānas pārvaldi, vēsta aģentūra AFP.

“Delfi” nesen publicēja interviju ar afgāņu žurnālisti Sonju Azatjaru. Viņa joprojām atrodas Kabulā un pa savas mājas logu redz pie ēkas stāvošus kaujiniekus. Žurnālisti feisbukā ziņojot, ka talibi sākuši pārbaudīt mājas, meklējot valdības darbiniekus, karavīrus, policistus un pilsoņus, kas sadarbojas ar ārvalstu valdībām un organizācijām. Pēdējas stundās kaujinieki esot ieradušies vismaz piecu žurnālistu dzīvesvietās, viņa stāsta.

“Taliban” rokās nonācis liels daudzums ieroču, tostarp bruņotās automašīnas un helikopteri. Tāpat iegūta artilērija, droni, šautenes, pistoles, nakts redzamības iekārtas un cits ekipējums. Daļa ekipējuma sagrābta Afganistānas armijas bāzēs, daļu nodevuši dezertieri, analizē domnīca RUSI. Helikoperu nonākšana kaujinieku rokās ir plaši pamanīts pavērsiens, taču RUSI eksperti paredz, ka tam nebūs liela ietekme uz “Taliban” kaujas spējām, jo grupējumam nav zināšanu par šādas tehnikas izmantošanu un uzturēšanu. Vairāk bažas rada nakts redzamības, termālo vizoru un optikas nonākšana kaujinieku rokās – ar to var uzlabot ieroču precizitāti. Tāpat ir ziņas, ka talibi daļu iegūto ieroči jau tirgojot uz ārzemēm Vidusāzijā un Tuvajos Austrumos, kas veicinās to nonākšanu arī Austrumāfrikā, spriež RUSI. Daļu ieroču pašaizsardzībai mājās varētu būt paņēmuši Afganistānas armijas karavīri, kas savukārt stiprina turpmāku sadursmju risku, ja cilvēki nebūs apmierināti ar “Taliban” pārvaldi un rīcību, atsaucoties uz RUSI, raksta raidsabiedrība BBC.

Vairākas ASV Republikāniskās partijas amatpersonas asi kritizējušas prezidentu Džo Baidenu (Demokrātiskā partija) par pašreiz notiekošo Afganistānā. ASV Senāta mazākuma līderis Mičs Makkonels Baidena autorizēto ASV spēku atvilkšanu no Afganistānas nosaucis par "paviršu". Savukārt Pārstāvju palātas deputāte Liza Čeinija (bijušā ASV viceprezidenta Dika Čeinija meita) izteikusies: "Tas, ko mēs šobrīd vērojam Afganistānā, ir tas, kas notiek, kad Amerika pamet pasauli." "Šī ir (.) episka mēroga katastrofa," Pārstāvju palātas deputāts Maikls Makkols no Teksasas štata sacīja CNN raidījumā "State of the Union". "Tas būs traips uz Baidena prezidentūras, un es domāju, ka uz viņa rokām būs asinis." (NBC News)

Vairākas Rietumu valstis sākušas evakuācijas avioreisus. Pirmdien Čehijas ārlietu ministrs apstiprināja, ka Prāgā ir nosēdusies pirmā lidmašīna, kurā atradās Čehijas pilsoņi, afgāņu kolēģi un viņu ģimenes. Vācija svētdienas vakarā paziņoja par lidojumu sākšanu no Afganistānas, pirmdienas rītā nosūtot lidmašīnas Vācijas pilsoņu un dažu afgāņu darbinieku evakuācijai. (BBC)

Krievija evakuēs daļu vēstniecības personāla no Kabulas, lai nebūtu “pārāk liela klātbūtne”, paziņoja Kremļa pārstāvis Afganistānā Zamirs Kabulovs. Iepriekš Krievija teica, ka vēstniecības darbu pārtraukt negrasās un neplāno evakuāciju. Krievijas vēstniecībai Kabulā ir aptuveni 100 darbinieki. Otrdien Krievijas vēstnieks Dmitrijs Žirnovs iecerējis tikties ar “Taliban” pārstāvjiem, lai pārrunātu diplomātiskās misijas drošības jautājumu. Kabulovs norāda, ka vēstniecību jau apsargā Kabulas kaujinieki.

"Taliban" pēdējo nedēļu laikā ieņēma neskaitāmas armijas bāzes. Jau ziņots, ka ASV spēki vairākām no tām īstenoja uzbrukumus, lai nepieļautu ieroču un munīcijas nonākšanu talibu rokās. Neskatoties uz to, "Taliban" rīcībā varētu būt simtiem, ja ne tūkstošiem ASV afgāņiem nodoto bruņutehnikas vienību. Cita starpā, pārņemot aviācijas bāzes un tajās dienošajiem pievienojoties talibiem, teroristu organizācija arī pirmoreiz tās vēsturē ieguvusi savus gaisa spēkus. https://twitter.com/LoneMaajid/status/1426570983775760385?ref_src=twsrc%5Etfw

Uzbekistānā svētdienas vakarā nogāzusies lidmašīna ar Afganistānas armijas atpazīšanas zīmēm, ziņo “Gazeta.uz”. Incidents noticis Surhondarjas vilojatā, kas robežojas ar Afganistānu, bet oficiāla paziņojuma no varasiestādēm vēl nav bijis. Medija avots informē, ka pēc avārijas hospitalizēti divi Afganistānas karavīri. Neapstiprināta informācija liecina, ka lidmašīnā esošie paspējuši izlekt ar izpletņiem. Foto: Topnewsuz/Telegram

Jau kopš svētdienas cilvēki haotisko evakuāciju no Kabulas salīdzina ar ASV spēku bēgšanu no Saigonas Vjetnamā 1975. gadā. ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens līdzību starp šiem notikumiem gan noliedza.

Lai gan Kabulas lidostā drošību mēģina uzturēt ASV karavīri, video redzams, ka cilvēki uz skrejceļa atrodas pat lidmašīnu pacelšanās laikā. Visi civilie lidostas darbinieki savus posteņus pametuši jau svētdienas vakarā, īsi pēc tam, kad Kabulā ienāca talibi. https://twitter.com/ragipsoylu/status/1427177308637573120

Kāds Kabulas iedzīvotājs šorīt sociālajos tīklos ziņoja, ka pamodies no šāvienu trokšņiem. Bruņoti kaujinieki gājuši no mājas uz māju, paņemot vērtīgas mantas un automašīnas, bet aizbēguši, kad tuvojušies “Taliban” komandieri, ziņo BBC. Grupējums, kurš mēģina sevi pasniegt kā mērenu kustību, no rīta izplatīja paziņojumu, ka kaujiniekiem ir atkārtoti dots rīkojums bez atļaujas neieiet nevienā mājā. Karotāji nedrīkst apdraudēt neviena dzīvību, īpašumu un godu, bet tieši pretēji – ir tas jaāizsargā, teica “Taliban” runasvīrs.

No Kabulas lidostas ASV militārās lidmašīnas šodien paceļas ar cilvēkiem uz to spārniem. Kādā aculiecinieku video arī nofilmēta viena šāda izmisīga pasažiera krišana. https://twitter.com/ragipsoylu/status/1427190886262353923

Bijušais prezidents Hamids Karzajs video par savu palikšanu valstī redzams kopā ar savām meitām. https://twitter.com/juliamacfarlane/status/1426906935081717761?ref_src=twsrc%5Etfw

Prezidenta Ašrafa Gani pēkšņā aizbrukšana, atstājot valsti bez vadības, ir izpelnījusies nopēlumu. Nav zināms, kur tieši prezidents devies, bet izskanējušas versijas par Uzbekistānu un Tadžikistānu. Pats Gani “Facebook” ierakstā skaidroja, ka devies prom, lai novērstu asinspirti. Abdulla Abdulla, kas vada Nacionālā izlīguma augsto padomi valdības sarunām ar “Taliba”, pēc prezidenta bēgšanas nāca klajā ar paziņojumu, ka Gani ir pametis iedzīvotājus haosā un nelaimē, par ko viņam būs jāatbild Dieva un valsts priekšā. Sociālajos tīklos ļaudis prezidentu dēvē par gļēvuli. Savukārt bijušais Afganistānas prezidents Hamids Karzajs paziņoja, ka paliek valstī un kopā ar citiem politiskajiem līderiem centīsies panākt miermīlīgu varas pāreju, kā arī aicināja kaujiniekus garantēt cilvēku drošību. Foto: Ašrafs Gani. Reuters/Scanpix/LETA

Pirmdien situāciju Afganistānā apspriedīs ANO Drošības padome.

Kabulas lidostā nogalināti vismaz pieci cilvēki, atsaucoties uz aculieciniekiem, ziņo aģentūra “Reuters”. Kāds liecinieks norāda, ka nav skaidrs, vai cilvēki nošauti, vai gājuši bojā no spiešanās lielajā burzmā, simtiem ļaužu cenšoties ielauzties lidmašīnās.

“Taliban” pārstāvis raidsabiedrībai BBC pavēstīja, ka grupējums strādā pie jaunas valdības izveides. Komandieri arī esot devuši rīkojumu kaujiniekiem neaiztikt civiliedzīvotājus. “Taliban” miera sarunu delegācijas pārstāvis Katarā svētdien apgalvoja, ka nesekos nekāda atriebība pret cilvēkiem. Tomēr daudzi iedzīvotāji baidās, ka var atgriezties brutāls “Taliban” režīms, kādu valsts piedzīvoja deviņdesmitajos gados – ar publiskiem nāvessodiem, nomētāšanu ar akmeņiem un liegtu iespēju izglītoties meitenēm.

Laikā, kad ASV un sabiedroto valstis evakuē savas vēstniecības no Kabulas, Ķīna un Krievija paziņojušas, ka to vēstniecības turpina darboties un neesot plānu evakuēt personālu.

Kabulas lidostā tūkstoši cenšas iekļūt katrā to pametošajā lidmašīnā. https://twitter.com/worldonalert/status/1427133945892704257?ref_src=twsrc%5Etfw

Kandahāras lidostā esošie afgāņu armijas spēki padevušies “Taliban” kaujiniekiem, paziņojuši talibi.

“Taliban” pārstāvji paziņojuši, ka situācija Afganistānā ir mierīga un sadursmes nenotiekot.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens intervijā svētdien aizstāvēja Baltā nama saimnieka Džo Baidena lēmumu no Afganistānas atvilkt tur dislocētos ASV spēkus. "Palikt Afganistānā vēl vienu, piecus, desmit gadus nebija valsts interesēs," telekanāla CNN raidījumā “State of the Union” sacīja Blinkens, piebilstot: “Ja prezidents būtu nolēmis palikt [Afganistānā] (..) Mēs būtu atgriezušies karā ar talibiem.”

Kabulas ielas pirmdien esot tukšas, veikali un kafejnīcas slēgti, atsaucoties uz aculieciniekiem, ziņo BBC.

Apšaudē Kabulas lidostā pirmdien nogalināti trīs cilvēki, ziņo “The Wall Street Journal”. Medijam gan nav zināms, kas ir šāvis un vai tas saistīts ar ASV minēto pūļa kontroli.

Kontroli pār Kabulas lidostu un gaisa kontroli ir pārņēmuši amerikāņi. Komerciālie reisi ir apturēti un daudzi ārzemnieki netiek prom. ASV spēki atzinuši, ka raidījuši brīdinājuma šāvienus, lai novērstu pūļa izlaušanos pie lidmašīnām.

Šodien sekosim tālākajai notikumu attīstībai Afganistānā.

“Taliban” neprognozēti straujie panākumi svētdien ir noslēgušies ar kaujinieku ienākšanu galvaspilsētā Kabulā – ar ASV aptuveni triljona dolāru atbalstu būvētā valsts ir sabrukusi kā kāršu namiņš. Miljardus atbalstā saņēmusī, ASV apbruņotā un apmācītā Afganistānas Nacionālā armija ir atdevusi galvaspilsētu bez kaujas.

