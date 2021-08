Kabulas lidostā joprojām dzird šāvienus. Teksta tiešraide

Kopš svētdienas vakara pasaules uzmanība pievērsta Afganistānai, kur pēc prezidenta Ašrafa Gani bēgšanas galvaspilsētā Kabulā pirmo reizi pēc 20 gadu prombūtnes kontroli pārņēmuši "Taliban" kaujinieki.

Svētdienas vakars un pirmdiena pagāja neziņā par turpmāko, bet ziņu virsrakstus un sociālos tīklus pārsvarā pārņēma kadri ar haosu ASV karavīru apsargātajā Kabulas lidostā, kur ļaužu pūļi izmisīgi centās iekļūt lidmašīnās un pat ķērās tām klāt. Bijušais prezidents Hamids Karzajs paziņoja, ka kontaktējas ar "Taliban", lai panāktu drošību iedzīvotājiem un garantētu mierīgu varas pāreju.



Haosa dēļ ASV spēkiem, kas kontrolē lidostu, pat nācās uz laiku pārtraukt evakuācijas lidojumus, kas atsākti tikai otrdienas rītā. Savu personālu no vēstniecībām evakuē virkne valstu.

Kabulas krišana kaujinieku rokās seko virknei Afganistānas nozīmīgo pilsētu nonākšanai "Taliban" kontrolē pagājušajā nedēļā. Kaujinieki strauji panākumus sāka gūt jau līdz ar ASV paziņojumu par savu spēku izvešanu līdz augusta beigām. Tomēr tik strauju Kabulas krišanu nebija prognozējuši arī ASV izlūkdienesti.

"Taliban" atgriešanās Kabulā pirmo reizi 20 gadu laikā vieš bažas par cilvēktiesībām un īpaši sieviešu turpmāko likteni. No daļas jau kaujinieku ieņemtiem rajoniem ir pienākušas ziņas par sieviešu tiesību ierobežošanu, lai gan oficiāli "Taliban" pārstāvji sola tās nesamazināt.

Vakardienas notikumi apskatāmi teksta tiešraides arhīvā šeit, bet šodien turpinām sekot aktuālajiem notikumiem.

Otrā diena ar "Taliban" Kabulā

Francijas evakuācijas lidmašīna no Kabulas aizvadītajā naktī ir nosēdusies Abū Dabī, paziņojusi Francijas Aizsardzības ministrija. Francija aktīvi strādājot pie nākamo reisu organizēšanas. https://twitter.com/AmbassadeKaboul/status/1427415557024927744?ref_src=twsrc%5Etfw

“Taliban” amatpersonas paziņojušas, ka valdībā ir jābūt sievietēm, aicinot viņas atsākt pildīt savus amata pienākumus arī pie jaunās varas, ziņo aģentūra AP. “Islāma Emirāts nevēlas, lai sievietes būtu upuri. Viņām ir jābūt pārvaldes struktūrās saskaņā ar Šariata likumiem,” paziņoja “Taliban” kultūras komisijas loceklis Enamullahs Samangani. Tikmēr turpinās sarunas starp “Taliban” un vairākām amatpersonām. Aizbēgušā prezidenta Ašrafa Gani atrašanās vieta joprojām nav skaidri zināma, iepriekš izskanēja versijas par Uzbekistānu vai Tadžikistānu.

Militārajā konfliktā Afganistānā dzīvību zaudējuši vismaz 66 000 afgāņu armijas karavīru un policistu. Tāpat miruši vismaz 47 245 Afganistānas civiliedzīvotāju. (Associated Press)

Savukārt šajā video esot redzami talibi prezidenta pils trenažieru zālē. https://twitter.com/SuneEngel/status/1427535581593182208?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mediavenir/status/1427363057848705024?ref_src=twsrc%5Etfw

Franču medijs “Mediavenir” tviterī publicējis video, kurā izklaidējamies atrakciju parkā Kabulā esot redzami “Taliban” kaujinieki. https://twitter.com/Mediavenir/status/1427361212707311622?ref_src=twsrc%5Etfw

ASV vēstnieks Afganistānā Ross Vilsons noliedzis “viltus ziņas”, ka viņš būtu pametis Kabulu. Svētdien, kad “Taliban” ienāca pilsētā, ASV Valsts departaments paziņoja, ka viss vēstniecības personāls evakuēts uz amerikāņu karavīru kontrolēto Kabulas lidostu. Vēstnieks Vilsons tagad tvitera ierakstā precizējis, ka viņš ar komandu joprojām atrodas Kabulā un strādā, lai palīdzētu evakuēties ASV pilsoņiem un neaizsargātiem afgāņiem. https://twitter.com/USAmbKabul/status/1427480308845268994?ref_src=twsrc%5Etfw

Fotogrāfijās zemāk redzami "Taliban" kaujinieki Džalalabadas pilsētā. Tāpat galerijā redzams, kā Francijas bruņotie spēki apsargā militāro lidmašīnu Kabulā, lai nodrošinātu savu pilsoņu un afgāņu kolēģu evakuāciju.

Indijas vēstnieks Afganistānā ar komandu no Kabula devies prom ar militāro lidmašīnu C-17 un jau atrodas Indijā. https://twitter.com/nehabnk/status/1427514405005275138?ref_src=twsrc%5Etfw

Vācijas militārā lidmašīna pirmdien no Kabulas izvedusi tikai septiņus cilvēkus lidostā valdošā haosa dēļ, ziņo “Bild”. Lidmašīnai Kabulā bija jāuzņem 57 Vācijas vēstniecības darbinieki un vēl 88 Vācijas pilsoņi. Taču haotiskās situācijas dēļ visiem nebija iespējas būt klāt iekāpšanas brīdī un lidaparāts aizlidoja uz blakus esošo Uzbekistānu ar tikai septiņiem pasažieriem. Vācijas Aizsardzības ministrija iepriekš ziņoja, ka viena lidmašīna nav spējusi nolaisties Kabulā uz skrejceļu esošo cilvēku dēļ un tai nācies lidot uzpildīt degvielu uz trešo valsti.

Savienoto Valstu armijas aiziešanu no Afganistānas komentējis arī ASV eksprezidents Donalds Tramps. Lakoniskā paziņojumā, kas publicēts viņa mājaslapā, Tramps apgalvo, ka problemātisks esot ne jau pats lēmums atstāt Afganistānu, bet gan "ļoti neprasmīgais veids" kā tas noticis.

Lai izvairītos no liela bēgļu pieplūduma, Turcija uz robežas ar Irānu uzsākusi robežas sienas būvniecību, vēsta BBC. Abu valstu savstarpējā robeža ir 560 kilometrus gara, izteikti kalnaina un abās tās pusēs galvenokārt dzīvo etniskie kurdi. Sienas būvniecību Turcija gan sākusi jau jūlijā. Jūlija beigās jau bija izrakts vairāk nekā 110 kilometru garš grāvis un uzcelta vairāk nekā trīs kilometrus gara no septiņas tonnas smagiem trīs metrus augstiem dzelzsbetona blokiem.

Afganistānas medijā “ToloNews” otrdien diktoru vietās atgriezušās sievietes, kuras kanālā nebija redzētas kopš svētdienas, kas “Taliban” ienāca Kabulā. https://twitter.com/MiraqaPopal/status/1427497536219123712?ref_src=twsrc%5Etfw

“Facebook” paziņojis, ka uzskata “Taliban” par teroristu organizāciju un tāpēc bloķē grupējuma aktivitātes tīklā, kā arī kaujiniekus atbalstošu saturu. Tas pats attiecas uz “Instagram” un “WhatsApp”.

Kabulas lidostā otrdien situācija ir mierīga, daudzi ļaudis, kas te bija pirmdien, ir devušies prom, taču “Reuters” ziņo, ka joprojām brīžiem atskan šāvieni. Iepriekš ASV apstiprināja, ka karavīri raida brīdinājuma šāvienus gaisā, lai kontrolētu pūlu. Tāpat tika ziņots, kā ārpus lidostas brīdinājuma šāvienus, lai aizbiedētu bēgt gribētājus, raida “Taliban” kaujinieki.

Turcija, gatavojoties afgāņu bēgļu pieplūdumam, būvē 295 kilometrus garu sienu uz robežas ar Irānu, ziņo AFP. https://twitter.com/AFP/status/1427475605692452896?ref_src=twsrc%5Etfw

Kabulā darbojas tikai trīs ārvalstu vēstniecības – Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, ziņo BBC. Kā viena no pēdējām savu darbību pārtrauca Afganistānas bijušajai valdībai draudzīgā Indijas vēstniecība. Indonēzija paziņoja, ka valstī saglabās mazu diplomātisko misiju, bet vēstniecība tiek evakuēta. Krievijas pirmdien paziņoja, ka samazinās vēstniecības personāla skaitu, bet vēstnieks Dmitrijs Žirnovs otrdien tiksies ar “Taliban” līderiem.

Zīmīgi, ka portālā "FiveThirtyEight", kurā publicēti vairāku aptauju vidējie rādītāji, Džo Baidena popularitātes reitings pirmoreiz noslīdējis zem 50%. Viņa prezidentūras pirmajos mēnešos Baidena paveikto atzinīgi vērtēja aptuveni 53%-54% amerikāņu. Aizvadīto mēnešu un nedēļu laikā Baidena atzinības reitings pakāpeniski sāka kristies. Šodien "FiveThirtyEight" apkopoto dažādu aptauju vidējos rādītajos redzams, ka pirmoreiz Baidena popularitāte nokritusi zem 50%, un tas noticis laikā, kad Baltā nama saimnieks saņēmis plašu kritiku par saviem lēmumiem attiecībā uz ASV militāro operāciju Afganistānā.

ASV armijas transporta lidmašinā, kas pirmdien izlidojusi no Afganistānas, šasijas arkā atrastas cilvēka mirstīgās atliekas, raksta “The Washington Post”. Piloti ziņojuši par ārkārtas stāvokli, jo nevarēja aizvērt nolaišanās iekārtas, un nosēdās trešajā valstī. Tur lidmašīnas pārbaudes laikā atrastas mirstīgās atliekas. Sociālajos tīklos pirmdien cirkulēja video, kuros redzams, kā cilvēki Kabulas lidostā skrien līdzās lidmašīnai un sēž uz tās detaļām. Kādā citā video fiksēts, kā divi cilvēki krīt jau no pacēlušās lidmašīnas.

ASV prezidents Džo Baidens apsolījis 500 miljonu dolāru palīdzību afgāņu bēgļiem. Paziņojumā teikts, ka nauda tiks izmantota caur starptautiskām organizācijām un labdarības fondiem, kā arī valdības iestādēm. Paziņojums nācis klajā dažas stundas pēc tam, kad Baidens aizstāvēja savu lēmumu pabeigt ASV spēku izvešanu no Afganistānas.

Baidena administrācijas darbības Afganistānā izpelnījušās kritiku kā no viņa politiskajiem oponentiem, tā arī viņa pārstāvētās Demokrātiskās partijas biedriem. Arī ASV sabiedrība uz pašreiz notiekošo Afganistānā un ASV lomu tajā raugās ar pieaugošu skepsi. Piemēram, atbalsts ASV bruņoto spēku izvešanai no Afganistānas laika posmā no šī gada aprīļa līdz augustam samazinājies par 20 procentpunktiem, atklāts "Morning Consult/POLITICO" aptaujā. Tikai 25 procenti amerikāņu vēlētāju uzskata, ka aiziešana no Afganistānas norit labi. 49 procenti vēlētāju turpināja atbalstīt ASV bruņoto spēku atvilkšanu, atklāts šajā aptaujā. Salīdzinājumam - aprīlī amerikāņu spēku izvešanu no Afganistānas atbalstīja 69 procenti. Vairāk par aptaujā atklāto iespējams lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/aptauja-amerikanu-atbalsts-karaviru-atvilksanai-no-afganistanas-samazinajies-par-20-procentpunktiem.d?id=53494137

Gāžot mītus, ka ASV kara lidmašīnas evakuē "tikai savējos", internetā publicētas vairākas bildes no pirmdien Kabulu pametušajām amerikāņu lidmašīnām. Fotogrāfijas autentiskumu gan nav izdevies pārbaudīt.

Sociālajos tīklos cirkulē informācija, ka Kabulā cilvēki ar aizsegtām sejām izturas kā “Taliban” kaujinieki aplaupa iedzīvotājus, tomēr nav skaidrs, vai tie tie ir grupējuma pārstāvji, vai par tādiem uzdodas laupīšanas nolūkos, ziņo BBC.

Tāpat ASV prezidents noraidīja argumentu, ka ASV militārā klātbūtne Afganistānā ir priekšnoteikums tam, lai efektīvi neitralizētu draudus, kurus rada teroristiskie grupējumi: "Mēs veicam efektīvas pretterorisma misijas pret teroristu grupām vairākās valstīs, kur mums nav pastāvīgas militārās klātbūtnes. Ja vajadzēs, mēs to pašu darīsim arī Afganistānā."

"Mēs turpināsim atbalstīt Afganistānas tautu. Mēs vadīsim ar savu diplomātiju, savu starptautisko ietekmi un humāno palīdzību. Mēs turpināsim atbalstīt reģionālo diplomātiju un iesaistīšanos, lai novērstu vardarbību un nestabilitāti," ASV nākotnes lomu Afganistānā pirmdienas uzrunā ieskicēja Baidens.

Pirmdien situāciju Afganistānā komentēja arī ASV prezidents Džo Baidens, kurš ticis kritizēts par manieri kādā notikusi amerikāņu spēku atvilkšana no Afganistānas. Uzrunā Baltā nama saimnieks aizstāvēja savu lēmumu. "Es kategoriski atbalstu savu lēmumu," sacīja Baidens. "Pēc 20 gadiem es esmu grūtā veidā sapratis, ka nekad nav bijis laba laika ASV spēku atvilkšanai." Prezidents atzina, ka "Taliban" ofensīva un Kabulas krišana noritējusi ātrāk nekā paredzēts. Šajā aspektā viņš vainoja Afganistānas politiskos līderus un bruņotos spēkus, kuri dažkārt padevušies talibu priekšā pat bez cīņas. Vienlaikus Baidens uzstāja, ka nenodos militāro misiju Afganistānā piektajai ASV prezidenta administrācijai.

Savukārt grupējums “Taliban” paziņojis, ka izsludina vispārēju amnestiju visām valdības amatpersonām, aicinot tās atgriezties darbā. “Ir pasludināta vispārēja amnestija visiem. Tāpēc jums ar pilnu pārliecību jāatsāk sava rutīna,” teikts grupējuma izplatītā paziņojumā. Afganistānā valda bailes par to, ka tie, kas strādājuši valdības vai ārzemju organizāciju labā, vai palīdzējuši ārvalstu karavīriem, tiks represēti. “Taliban” kaujinieki ir zināmu kā nežēlīgu sodu un publiski nāvessodu piekopēji.

Pirmdienas vakarā Turcija paziņoja, ka ņemot vērā Kabulas lidostā esošo haosu, tās spēki pagaidām nepārņems lidostas apsargāšanu, kā iepriekš plānots. Avoti Turcijas pārstāvju vidū "Reuters" norādījuši, ka, ja "Taliban" lūgs, turki sniegs tiem lidostā tehnisko atbalstu. Vienlaikus turpinoties sarunas ar ASV par lidostas apsardzības pārņemšanu.

Viena no šī rīta galvenajām ziņām ir, ka pēc vakardienas haosa dēļ apturētajiem evakuācijas lidojumiem no Kabulas lidostas, tie otrdienas rītā ir atsākti.

Labrīt! Sākam otro dienu, sekojot dramatiskajiem notikumiem Afganistānā.