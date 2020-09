Kadirova meita kļūst par Čečenijas kultūras ministra vietnieci

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Хочу поделиться хорошей новостью! Сегодня на должность первого заместителя Министра культуры ЧР назначена Внучка Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ Кадырова (ДАЛА г1азот къобалдойла цуьнан) Айшат Рамзановна Кадырова. Для меня и для всей сферы культуры такое назначение за честь и гордость! Айшат Рамзановна, несмотря на свой молодой возраст, многие годы активно участвует в жизни творческих коллективов нашей республики, обеспечивая всем необходимым танцевальные, музыкальные и театральные коллективы. Я от всего сердца поздравляю ее с этим назначением, и выражаю искреннюю благодарность за поддержание такого решения Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова! Дела реза хуьлда Хьуна, Лераме Паччахь! Дала т1аьхье беркате йойла!

