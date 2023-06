Kaitējot Prigožina reputācijai, Putins mēģina uz armiju pārvilināt ‘Vagner’ kaujiniekus, uzskata britu ģenerālis

Krievijas prezidents, agresors Vladimirs Putins mēģina iedragāt Jevgēņija Prigožina reputāciju un atdalīt viņu no "Vagner" grupas kaujiniekiem ar nolūku pārvilināt tos Krievijas karaspēkā, sacījis atvaļināts Lielbritānijas ģenerālis Ruperts Džounss.

Džounss telekanālam "Sky News" sacīja, ka Putins centīsies paturēt pēc iespējas vairāk "Vagner" kaujinieku, neskatoties uz viņnedēļ notikušo dumpi, kuru sarīkoja grupējuma līderis Jevgēņijs Prigožins.

"Viņš [Putins] nepārprotami cenšas nošķirt Prigožinu [no "Vagner"], iedragāt Prigožinu," izteicās ģenerālis.

Atdalot kaujiniekus no viņu līdera, Putins "mēģina tos ievilkt atpakaļ savā barā, jo īpaši tāpēc, ka tas ir ļoti pieredzējušu kaujinieku avots, kurus viņš nevēlas zaudēt", piebilda Džounss.

Sarunas "Vagner"-Kremļa starpā nav beigušās

Sarunas par vienošanos, kas izbeidza "Vagner" bruņoto sacelšanos Krievijā, iespējams, joprojām turpinās, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Algotņu grupējuma priekšnieks Prigožins otrdien devās trimdā uz kaimiņvalsti Baltkrieviju, paziņoja tās autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko. Tas notika pēc tam, kad Krievija paziņoja, ka Prigožinam netiks izvirzītas apsūdzības par dumpi.

Baltkrievijas novērošanas grupa "Hajun Project" atsaucās uz otrdienas lidojuma izsekošanas datiem, kas liecina, ka ar Prigožinu saistīta lidmašīna no Baltkrievijas devās uz Maskavu un pēc tam nekavējoties lidoja uz Sanktpēterburgu. Krievijas militāro blogeru aprindās izskanējuši apgalvojumi, ka Prigožins ieradies Krievijā, lai aizvadītu sarunas ar amatpersonām. Tiesa, šādu sarunu fakts nav apstiprināts, un joprojām ir uzskatāms par spekulāciju.

ISW sacīja, ka šīs nepārtrauktās spekulācijas liecina, ka puses, iespējams, joprojām risina sarunas par savstarpējās vienošanās specifiku. "ISW nevar neatkarīgi apstiprināt, vai Prigožins tiešām atgriezās Krievijā, ne arī iespējamās vizītes detaļas, taču Prigožins, iespējams, ir uz īsu brīdi atgriezies, lai noskaidrotu sīkāku informāciju par vienošanos, kuru panāca Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko," norāda domnīcas analītiķi.