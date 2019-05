Kalifornijā F-16 iznīcinātājs nogāzies uz noliktavas

Ceturtdien ASV Kalifornijas štatā avarējis iznīcinātājs F-16, kurš nogāzies uz noliktavas ēkas, vēsta raidsabiedrība CNN.

Incidents noticis pie militārās aviobāzes netālu no Riversaidas. Pilots paspējis katapultēties pirms lidaparāts ietriecies būvēs un nav guvis nopietnus ievainojumus, atklāja militārās bāzes pārstāvji.

Avārija notikusi iznīcinātāja tehnikas ķibeles dēļ. Neviens noliktavas darbinieks nav cietis, apstiprināja kompānija, kura izmanto cietušo būvi.

Video of #F16 moments before it crashed through the roof of a California warehouse. Pilot ejected. pic.twitter.com/cwpY8B0bef