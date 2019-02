Kalifornijas dienvidos dubļu lavīnu dēļ slēgti autoceļi

Spēcīgas ziemas vētras atnestās lietusgāzes ASV Kalifornijas štata dienviddaļā izraisījušas dubļu lavīnas, kuru dēļ nācies slēgt svarīgākos autoceļus.

Vējš, kura ātrums sasniedza 35 metrus sekundē, daudzviet izgāzis kokus un elektrolīniju balstus, bet pa savvaļas ugunsgrēkos izdegušajām kalnu nogāzēm gāžas ūdens un dubļu straumes. Augstāk kalnos ceļi slēgti spēcīgas snigšanas un sliktas redzamības dēļ.

Kā paziņojis Nacionālais meteoroloģijas dienests, situācija ir bīstama, jo lietusgāzes kailajās nogāzēs var atmiekšķēt dubļu masu ar veseliem klintsbluķiem.

Pie Malibu, kas pērnruden cieta savvaļas ugunsgrēkos, slēgta Klusā okeāna piekrastes automaģistrāle un daudzi citi ceļi, jo ūdens un dubļu straumes sanesušas uz braucamās daļas izgāztus kokus un akmeņus. Populārās piekrastes kūrvietas iedzīvotāji, kuru mājas liesmas pasaudzēja, tagad steidz aizbarikādēt savus īpašumus ar smilšu maisiem, lai pasargātos no plūdu ūdeņu straumēm.

Santabarbaras apgabala varasiestādes devušas vairāku apdzīvoto vietu iedzīvotājiem rīkojumu evakuēties, bet glābšanas dienesti aicinājuši autobraucējus izvairīties no bīstamajiem ceļu posmiem un neriskēt ar dzīvību, bet izvēlēties drošākus apkārtceļus.

