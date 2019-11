Kalifornijas ugunsgrēki: Tramps draud apturēt federālo palīdzību

ASV prezidents Donalds Tramps, vēršoties pret demokrātu gubernatoru, piedraudējis apturēt federālo palīdzības finansējumu Kalifornijā notiekošo savvaļas ugunsgrēku dzēšanai, vēsta raidsabiedrība BBC.

Pēdējās nedēļās ugunsgrēki Kalifornijas štatā iznīcinājuši vairāk nekā 40 tūkstošus hektāru lielu platību un tūkstošiem cilvēku pametuši savas mājas.

Tramps, komentējot notiekošo, vērsies pret štata gubernatoru - demokrātu Gevinu Nivsomu, kurš ir Trampu kritizējis par viņa politiku klimata jautājumos.

Tramps norāda, ka gubernatora darba līmenis mežu jautājumos ir "briesmīgs".

The Governor of California, @GavinNewsom, has done a terrible job of forest management. I told him from the first day we met that he must “clean” his forest floors regardless of what his bosses, the environmentalists, DEMAND of him. Must also do burns and cut fire stoppers..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019

"Katru gadu, kad uguns plosās un Kalifornija deg, notiek viens un tas pats – un nāk federālās valdības dolāru palīdzība. Vairs nē. Saņemieties, gubernator," Tramps ierakstījis mikroblogošanas vietnē "Twitter".

..Every year, as the fire’s rage & California burns, it is the same thing-and then he comes to the Federal Government for $$$ help. No more. Get your act together Governor. You don’t see close to the level of burn in other states...But our teams are working well together in..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019

Uz to Nivsoms atbildējis: "Tu netici klimata pārmaiņām. Tu tiec izslēgts no šīs sarunas."

You don’t believe in climate change. You are excused from this conversation. https://t.co/PSt8N39Er5 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 3, 2019

Tramps līdzīgu brīdinājumu apturēt federālo palīdzību Kalifornijai izteica jau pērn, kad nāvējošākajos ugunsgrēkos štata vēsturē gāja bojā 86 cilvēki.

ASV Nacionālā zinātņu akadēmija nesenā pētījumā secināja, ka plašos savvaļas ugunsgrēkus Kalifornijā veicina globālā sasilšana. Sausāki un siltāki laikapstākļi veicina veģetācijas izžūšanu, pakļaujot to lielākam uguns riskam.