Sestdien Markhamā, Kanādā nolaupīts 22 gadus vecs students no Ķīnas, atsaucoties uz vietējām varasiestādēm, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Policijā skaidro, ka jaunieti nolaupījuši trīs maskās tērpti, bruņoti vīrieši.

Šobrīd vēl nav skaidrs, kāpēc students ticis nolaupīts.

ARMED KIDNAPPING - We need your help to locate 22yr-old Wanzhen LU, kidnapped by 3 masked men, one armed with a taser from an underground parking garage at 15 Water Walk Dr, Markham. Suspect van is black Dodge Caravan with stolen plate: CEAR350. Call 866-876-5423 x7541 with info pic.twitter.com/37bFP0jhb8