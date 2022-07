Kanāda officiāli apstiprina Somijas un Zviedrijas pieteikumus NATO

Kanāda 5.jūlijā kļuva par pirmo NATO dalībvalsti, kas oficiāli apstiprinājusi Somijas un Zviedrijas pieteikumus pievienoties aliansei, paziņoja Kanādas premjerministrs Džastins Trudo.

Trudo mudina arī citus sabiedrotos ātrāk pabeigt savus ratifikācijas procesus. "Tas tuvina abas valstis pilntiesīgai dalībai. Viņu iesaiste NATO padarīs spēcīgāku," sacīja Trudo.

Today, Canada became the first country to ratify Finland and Sweden’s membership in @NATO. They will make important contributions to the Alliance’s collective defence. Please read my full statement: https://t.co/GV1UU0QsNG