Kanāda palīdzēs apmācīt Ukrainas karavīrus

Kanāda uz Lielbritāniju nosūtīs 225 sava militārā personāla darbinieku, lai apmācītu Ukrainas militārpersonas, 4.augustā sacīja Kanādas aizsardzības ministre Anita Ananda.

Kanādas bruņotie spēki jau no 2015.gada apmācījuši vairāk nekā 33 000 Ukrainas militāro un drošības spēku personālu, taču kopš februāra tika mazināta mācību intensitāte.

"Mēs šobrīd esam iegājuši jaunā un ļoti bīstamā šī konflikta fāzē, kurā Krievija cenšas nodarīt postījumus Ukrainai un tās iedzīvotājiem, tāpēc šodien paziņoju, ka pildām savu solījumu atsākt plaša mēroga mācības, " sacīja Ananda.

"Apmācības ir visvērtīgākais ieguldījums, ko mēs varam sniegt, lai atbalstītu Ukrainu, jo tā cīnās par savu suverenitāti," savā "Twitter" kontā raksta aizsardzības ministre.

Earlier today, I announced the deployment of up to 225 @CanadianForces personnel to train new Ukrainian Armed Forces recruits.