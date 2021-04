Kanāda pēc dronu nodošanas Azerbaidžānas rīcībā apturējusi bruņojuma piegādi Turcijai

Kanāda apturējusi daļas bruņojuma eksportu uz Turciju pēc tam, kad izmeklēšanā atklājies, ka tās izstrādātās dronu tehnoloģijas izmantojuši Azerbaidžānas Bruņotie spēki Otrajā Kalnu Karabahas karā pērnā gada rudenī, vēsta "Radio Brīvā Eiropa".

Kanāda uz laiku iesaldēja bruņojuma eksportu uz Turciju jau pērnā gada oktobrī, kad uzsāka izmeklēšanu, vai tās tehnoloģijas Turcija nav izmantojusi pretēji līguma noteikumiem, kad pērn Azerbaidžānu nodrošināja ar droniem. Izmeklēšanā rasti pierādījumi, ka Kalnu Karabahā tehnoloģijas patiešām izmantotas. Izmeklēšanā atklāts, ka Turcijas bruņotie droni "Bayraktar TB2" (attēlā parādē Baku pēc uzvaras) izmanto Kanādas uzņēmuma "L3Harris Wescam" filmēšanas un mērķēšanas sistēmas. Tās izmantojot tikai Turcija un Azerbaidžānai šo tehnoloģiju izmantošanas atļaujas nav sniegtas.

Atbilstoši izmeklēšanas rezultātiem iesaldētais bruņojuma eksports šobrīd apturēts pavisam, paziņojus Kanādas ārlietu ministrs Marks Garno. "Šī [bruņojuma] izmantošana nenotika atbilstoši Kanādas ārpolitikai un Turcijas dotajām garantijām," viņš skaidroja.

Garno aicinājis savu Turcijas kolēģi uzsākt dialogu, lai nodrošinātu, ka nākotnē bruņojuma eksporta atļaujas tiktu ievērotas.

Pērn sešu nedēļu ilgajā karā no 27. septembra līdz 9. novembrim Azerbaidžānas spēki ieņēma lielāko daļu Armēnijas kontrolētās Kalnu Karabahas, kā arī visas teritorijas ap to, kuras līdz šim bija okupējusi Armēnija. Tiek lēsts, ka karadarbībā viens no galvenajiem Azerbaidžānas pārākuma iemesliem bija tieši plašā dronu izmantošana.