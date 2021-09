Kanāriju salās sācies vulkāna izvirdums

Atlantijas okeānā, Kanāriju salu arhipelāgā, La Palma salā 19. septembrī sācies vulkāna Kumbre Vjeha (Cumbre Vieja) izvirdums. Iepriekšējo reizi vulkāns bija aktīvs 1971. gadā, vēsta ārvalstu mediji.

Par vulkāna izvirdumu iedzīvotāji jau tika brīdināti iepriekš. Nedēļas laikā pirms izvirduma vulkāna apkārtnē fiksēti 22 tūkstoši pazemes grūdienu.

Pirms izvirduma notikusi arī 3,8 magnitūdu stipra zemestrīce.

Salā pavisam ir 83 000 iedzīvotāju, bet no konkrētā reģiona ir jāevakuē aptuveni 1000 cilvēku. Viņu evakuācija sākās īsi pirms izvirduma. Kā medijiem pavēstījušas Kanāriju salu amatpersonas, pagaidām ziņu par ievainotajiem vai bojāgājušajiem.

Aculiecinieku publicētajos video no La Palma salas var redzēt gan lavas straumes, gan pelnu un dzirksteļu mākoņus, gan akmeņus, kas šaujas ārā no vulkāna. Tiešraidi no La Palma salas nodrošina arī vietējā televīzija RTVC.

🔥mantle of lava running from the volcano of La Palma in our Canary archipelago 🔥 pic.twitter.com/BkAFuQSkwU — @ezequieleg968 (@ezequieleg968) September 19, 2021