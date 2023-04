Kara upuru skaits martā pieaudzis par 765 civiliedzīvotājiem; 'Vagner' ieņēmuši Bahmutas administrācijas ēku

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Augstā Cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR) savā jaunākajā ziņojumā informējis, ka martā Ukrainas karā cietušo un mirušo skaits pieaudzis par 765 civiliedzīvotājiem.

OHCHR uzskata, ka šie rādītāji varētu būt vēl lielāki, jo informācijas ieguve no dažām vietām, kur notiek intensīva karadarbība, ir aizkavējusies, un daudzi ziņojumi joprojām tiek apstiprināti. Tas attiecas uz Doneckas un Luhanskas apgabaliem.

Savukārt agotņu grupējuma "Vagner" kaujinieki turpinājuši iet uz priekšu Bahmutas centra rajonos un naktī uz 2. aprīli sagrāba pilsētas administrācijas ēku, ziņo ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Grupējuma vadītājs Jevgeņijs Prigožins naktī uz 2. aprīli pacēla Krievijas karogu iepretim Bahmutas pilsētas administrācijas ēkai un apgalvoja, ka "Vagner" "likumīgi kontrolē" Bahmutu, lai gan Ukrainas karaspēks joprojām atrodas pilsētas rietumos.