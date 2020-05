Karāči avarējusi 'Pakistan International Airlines' pasažieru lidmašīna

Pakistānas pilsētā Karači avarējusi "Pakistan International Airlines " lidmašīna, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Lidmašīnā atradušies aptuveni 99 pasažieri un astoņi apkalpes locekļi, un tā devusies no Lahoras uz Džinnas starptautisko lidostu, raksta medijs.

Sociālajos tīklos publicētos video redzams, kā no avārijas vietas paceļas dūmi. Notikuma vietā, kas ir dzīvojamais rajons, ieradušies arī glābšanas dienesti.

#BREAKING: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashed on Friday afternoon in Pakistan's southern port city of Karachi, local media reported. There are no reports about how many passengers were on board. pic.twitter.com/IidKYcckFd