Karaliene Elizabete II akceptē likumprojektu bezvienošanās 'Brexit' novēršanai

Lielbritānijas karaliene Elizabete II pirmdien devusi karalisko piekrišanu opozīcijas virzītajam likumprojektam, kura mērķis ir nepieļaut Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) 31. oktobrī bez vienošanās.

Pēc karalienes piekrišanas likumprojekts var kļūt par likumu.

Deputāti parlamenta augšpalātā un apakšpalātā apstiprināja likumprojektu, neskatoties uz premjerministra Borisa Džonsona brīdinājumiem, ka tas izprovocēs gadiem ilgu kavēšanos un nenoteiktību, jo liks viņam lūgt "Brexit" atlikšanu uz vēl vēlāku laiku.

Džonsons ir apsolījis, ka Lielbritānija izstāsies no ES 31. oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedzis, ka vēlētos bezvienošanās "Brexit", taču uzstāj, ka no viņa noteiktā termiņa - 31. oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.