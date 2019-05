Kariņš par Eiropas vienotības problēmām: robežām, tiešmaksājumiem un Ķīnu

Mums gan ir interese eksportā. Viena no grūtībām, kas mūsu uzņēmējiem ir pārtikas jomā un citur, ir spēja saražot attiecīgos apjomus vai tikt iekšā tirgū. Tomēr tirdzniecība notiek ar pozitīvu tendenci, tātad attiecības vajag uzturēt.

Formāts "16+1" jau pastāv, un iepriekš bijuši neveiksmīgi sadarbības piemēri – Ungārijas vienpusējā sadarbība ar Ķīnu, ko Eiropas Komisija nobremzēja, bijusi vēlme atsevišķi sadarboties arī no citām valstīm. Arī ķīnieši, gluži kā Donalds Tramps, par katru cenu vēlas veidot divpusējas attiecības. Cik ļoti Eiropa ir vienota?

Eiropa šobrīd nav! Tas ir iemesls, kāpēc ES padomē sāk runāt, kā izveidot vienu kopīgu pieeju, jo, šķiet, jebkurš saprot, ka tas būtu vēlami. Tajā pašā laikā Vācijai, Francijai ir savas iestrādnes, sava vēsture, ko tās nekādi negrib zaudēt, un tāpēc pieeja ir tāda uzmanīga.

Patiešām, uzmanīga diplomātija ir nepieciešama, bet no mūsu viedokļa mums ar šādām ekonomikām vienmēr izdevīgākas ir daudzpusējās attiecības, līdzīgi kā ar Krieviju. Mēs viena Latvija ar diviem miljoniem pret vienu Krieviju ar 140 miljoniem – tās ir nevienlīdzīgas attiecības, bet, ja Latvija kā daļa no NATO vai Latvija kā daļa no Eiropas Savienības, tad svara kausi ir pavisam citās rokās.