Karš ar Irānu izpostītu globālo ekonomiku, vērtē bin Salmans

Saūda Arābijas kroņprincis Mohammeds bin Salmans paudis viedokli, ka karš ar Irānu izpostītu globālo ekonomiku, un norādīja, ka dotu priekšroku nemilitāram risinājumam.

"Ja pasaule nerīkosies spēcīgi un stingri, lai atturētu Irānu, mēs pieredzēsim tālāku eskalāciju, kas apdraudēs pasaules intereses," intervijā telekanāla CBS raidījumam "60 Minutes" sacīja Salmans.

"Naftas piegādes tiks traucētas un naftas cenas uzlēks līdz neiedomājami augstiem cipariem," brīdināja Saūda Arābijas kroņprincis.

Viņš uzsvēra, ka karš starp Saūda Arābiju un Irānu būtu katastrofisks pasaules ekonomikai.

"Reģions nodrošina 30% no pasaules energoresursu piegādēm, aptuveni 20% no globālās tirdzniecības ceļiem, aptuveni 4% no pasaules iekšzemes kopprodukta. Iedomājieties visas šīs trīs lietas apstājamies," sacīja Salmans.

"Tas nozīmē ne tikai Saūda Arābijas vai Tuvo Austrumu, bet pilnīgu globālās ekonomikas sabrukumu, " viņš piebilda.

Salmans sacija, ka 14.septembrī notikušie dronu triecieni Saūda Arābijas naftas rūpniecības objektiem, kuros ASV un Saūda Arābija vaino Irānu, bijuši bezjēdzīgi.

"Stratēģiska mērķa nav. Tikai muļķis uzbruktu 5% no globālajam piegādēm. Vienīgais stratēģiskais mērķis ir pierādīt, ka viņi ir muļķi, un to viņi izdarīja," paziņoja kroņprincis.