Karš arī internetā: hakeri uzlauž un nopludina Krievijas aizsardzības ministrijas datu bāzi

Pazīstamie hakeri "Anonymous" uzlauzuši un nopludinājuši Krievijas aizsardzības ministrijas datu bāzi, vēsta ārzemju masu mediji.

Sociālajos tīklos ievietotajā linkā iespējams lejuplādēt sarakstus ar darbinieku vārdiem, telefona numuriem, e-pasta adresēm. Drīz pēc publikācijas "anonymous" tvīts bloķēts no "twitter" puses ar argumentu, ka tiek pārkāpti lietotošanas noteikumi.

Ceturtdien nedarbojās vairākas Krievijas valdības mājaslapas internetā, uzbrukumu piedzīvoja arī Kremļa lapa, Krievijas propagandas medijs "Russia Today". Tagad "anonymous" paziņojuši, ka uzbrukumus veikusi šī hakeru grupa.

"#Anonymous šobrīd ir iesaistīts darbībās pret Krievijas Federāciju. Mūsu darbības ir vērstas pret Krievijas valdību. Ir neizbēgami, ka, visticamāk, tiks ietekmēts arī privātais sektors," norāda hakeri. "Anonymous kolektīvs oficiāli uzsācis kiberkaru pret Krievijas valdību."

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

Hackers all around the world: target Russia in the name of #Anonymous

let them know we do not forgive, we do not forget.

Anonymous owns fascists, always.