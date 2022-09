Karš Ukrainā parādījis Krievijas militārajās mācībās izspēlēto scenāriju nelietderību praksē, ziņo Lielbritānija

Krievijas militārais sniegums Ukrainā ir parādījis, ka Maskavas militāri stratēģiskās mācības, piemēram, "Vostok", nav spējušas uzturēt militāro spēju veikt liela mēroga un sarežģītas operācijas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka neraugoties uz karu Ukrainā, 1. septembrī Krievijas militārpersonas uzsāka ikgadējās kopīgās stratēģiskās mācības "Vostok 22", kas iezīmē militāro mācību gada kulmināciju.

Krievija publiski apgalvoja, ka tajās piedalīsies 50 000 karavīru, taču maz ticams, ka šogad aktīvi iesaistīsies vairāk nekā 15 000 karavīru. Tie ir aptuveni 20% no spēkiem, kas piedalījās pēdējās mācībās "Vostok" 2018. gadā, norāda Lielbritānijas ministrija.

Runājot par Krievijas militāro mācību nelietderību praksē, britu izlūki skaidro, ka šādi manevri parasti tiek organizēti pēc ļoti noteikta scenārija, neveicina iniciatīvu, un to galvenais mērķis ir atstāt iespaidu uz Krievijas līderiem un starptautisko auditoriju.

