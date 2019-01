Lielā karstuma dēļ Austrālijā gājuši bojā jau vairāk nekā 90 savvaļas zirgi, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Zirgi tika atrasti guļam pie izžuvušas ūdenstilpes. Lielākā daļa no tiem tika atrasti jau miruši, pārējie - gāja bojā pāris dienas vēlāk, ziņoja vietējās varasiestādes.

Temperatūra Austrālija sasniegusi 49,5 grādu (pēc Celsija) atzīmi. No slāpēm un bada, kā skaidro vietējās varasiestādes Austrālijā, pēdējās nedēļas cieš en tikai zirgi, bet arī citi dzīvnieki.

Austrālijā izsludināts ārkārtas stāvoklis.

As was expected the extreme heat has shifted towards the southeast. The current temperatures again show the vast extent of this heat extending across the country, with large areas above 40 degrees. Take care heading home tonight. #heatwave #scorcher https://t.co/TmC85ZM3UL pic.twitter.com/WoZk7IU1yu— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 24, 2019