Karte: ASV balstītie kurdi ieņem 'Daesh' nocietināto Hadžīnu

Kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki" (SDF) ar ASV starptautiskās koalīcijas atbalstu ceturtdienas vakarā ieņēmuši Hadžīnas pilsētu Sīrijas austrumos, ziņo "Reuters".

Sīrijas austrumos Eifratas upes piekrastē netālu no Irākas robežas esošā Hadžīna bija viena no lielākajām pilsētām džihādistu kontrolē. Reģions ir pēdējais "Daesh" anklāvs SDF kontrolētajā Sīrijas daļā uz austrumiem no Eifratas. Vēl plašas teritorijas islāmisti kontrolē tuksnesī, kuru ielenc Sīrijas armijas kontrolētas zemes.

Sīvās cīņas Hadžīnas pievārtē un "Daesh" atbildes trieciens ar sprāgstvielām pildītā pašnāvnieka vadītā auto:

Sīvās cīņas Hadžīnas pievārtē un "Daesh" atbildes trieciens ar sprāgstvielām pildītā pašnāvnieka vadītā auto:

SDF komandiera vietnieks Mazloms Kobani vēl ceturtdien pa dienu atklāja, ka viņu ielenktajā anklāvā ir aptuveni 5000 džihādistu, no kuriem ap 2000 karotāju ir ieradušies no dažādām arābu un Eiropas zemēm kopā ar ģimenēm, lai cīnītos līdz nāvei.

Kobani pieļāvis, ka līdz šim neatrastais "Daesh" līderis Abu Bakrs al Bagdadi varētu slēpties anklāvā, taču par viņa atrašanās vietām līdz šim bijis ļoti daudz spekulāciju. "Daesh" vēl pirms četriem gadiem kontrolēja milzīgas Sīrijas un kaimiņos esošās Irākas daļas, bet patlaban ir bēguļo atsevišķos tuksneša reģionos gan Sīrijā, gan Irākā, kā arī kontrolē vien nelielu skaitu ciemu un pilsētu galvenokārt Eifratas krastā Sīrijā Irākas pierobežā.

ASV vadītā starptautiskā koalīcija jau mēnešiem īsteno gaisa uzlidojumus nelielajam džihādistu nocietinātajam reģionam, lai tādējādi mazinātu savu sabiedroto SDF riskus sauszemes cīņās. Tāpat SDF sauszemes cīņās palīdz dažādi rietumvalstu konsultanti, tostarp speciālo uzdevumu karavīri.

Special Forces soldier from an unknown country with his translator in #DeirEzzor

Pēdējos mēnešos kauju pret "Daesh" vairākkārt apdraudējis kāds cits aspekts – Turcijas prezidenta Radžepa Tajipa Erdogana solījumi iebrukt kurdu kontrolētajos Sīrijas ziemeļos. Viņš SDF un tajā vadošās kurdu "Tautas aizsardzības vienības" (YPG) par spīti ASV atbalstam dēvē par teroristu organizācijām, kuras apdraudot Turciju.