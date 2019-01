Karte: ASV balstītie kurdi iespiež 'Daesh' atliekas desmit kvadrātkilometros

Tomēr militārie analītiķi atgādina, ka pēdējo "Daesh" kontrolēto teritoriju atbrīvošana vēl nenozīmēs organizācijas pilnīgu sagrāvi. Kā džihādisti norādījuši paši savos propagandas vēstījumos, kalifāta sekotājiem nevajag zemi, bet ideju. Savukārt daudzi džihāda idejai uzticīgi karotāji mēdz maskēties un uzbrukt negaidīti.

Pirmdien atbrīvotajā Marašidas ciemā uziets spridzinātāju-pašnāvnieku bruņuauto:

Marašida un tajā sagūstītie "Daesh" kaujinieki, kuri centās maskēties par civiliedzīvotājiem, lai izkļūtu no aplenkuma:



Yesterday many Daesh were captured trying to escape with civilians. Among them a terrorist sheikh and a member of the finance ministry of the organization. The group consisted of mainly foreigners. pic.twitter.com/LK6PVlOJOc— Woofers (@NotWoofers) January 28, 2019