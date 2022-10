Kas ir jaunais Lielbritānijas premjers Riši Sunaks

Riši Sunaks, kurš otrdien kļuva par Lielbritānijas 57. premjerministru, ir bagātāks par karali un ir pirmais indiešu izcelsmes politiskais līderis Lielbritānijā. Sunaka prioritātēs novērojams virziens uz iekšpolitikas jautājumu, tostarp ekonomikas aspektu risināšanu. Savukārt ārpolitikas fokusā saglabājas atbalsts Ukrainai un Ķīnas lomas mazināšana.

Pēc studijām Oksfordas universitātē Sunaks četrus gadus strādāja ASV investīciju bankā. Viņš aizgāja no šī darba, lai studētu uzņēmējdarbību Stenfordas universitātē, Kalifornijā, kur, pēc politiķa sacītā, tikšanās ar ietekmīgiem uzņēmējiem miljardiem vērtā tehnoloģiju nozarē bruģēja ceļu viņa tālākajai karjerai. Šobrīd, jaunā premjerministra uzņēmējdarbība nekustamo īpašumu sfērā ir tikai viens no viņa bagātības avotiem. Par citiem tiek minētas tehnoloģijas un hedžfondi.

Atbalsts Ukrainai un aizsardzības izdevumu palielināšanai

Lielbritānijas politika Riši Sunaka vadībā attiecībā uz Ukrainu nemainīsies. Kādā no savām runām Sunaks vasarā sacīja, ka saglabās Lielbritānijas atbalstu Kijivai. "Ja es kļūšu par premjerministru, es dubultošu mūsu centienus un stiprināšu mūsu politiku attiecībā uz pilnīgu atbalstu Ukrainai, ko [britu ekspremjers] Boriss [Džonsons] vadījis izcili," Sunaku citē medijs BBC.

Sunaks arī vairākkārt sazinājies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paužot stingru atbalstu Ukrainai. "Gan Ukrainas sabiedrība, gan prezidents var uzticēties Lielbritānijai, tā turpinās paust solidaritāti un atbalstu Kijivai. Mēs vienmēr būsim kopā ar Ukrainu," savā "Twitter" profilā rakstīja Sunaks.

A privilege to speak to the President of Ukraine @ZelenskyyUa this evening.

Both he and the Ukrainian people can count on the UK's continued solidarity and support.

We will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/ycVr3K0DVS

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 25, 2022



Tomēr mediju un analītiķu uzmanību pievērsis fakts, ka jaunais premjers ir atteicies komentēt savas sievas 0,91% līdzdalību viņas ģimenes uzņēmumā "Infosys", kas turpina darbu Krievijā, lai gan Sunaks vairākkārt aicinājis britu kompānijas pārtraukt sadarbību ar agresoru, lai "radītu maksimālas ekonomiskas sāpes" Putina režīmam.

Tāpat, turpinot sniegt Ukrainai militāru atbalstu ilgtermiņā, tiks tērēta apjomīga naudas summa, un pastāv neskaidrība par premjerministra pieeju aizsardzības izdevumiem. Sunaka priekštece valdības vadītājas amatā Liza Trasa solīja līdz 2030. gadam palielināt aizsardzības izdevumus no 2% līdz 3% no iekšzemes kopprodukta. Taču Sunaks ir teicis, ka šis mērķis bijis "patvaļīgs" un to nevarot nosaukt par plānu, atzīmē BBC.

Sunakam var saskarties arī ar izaicinājumu atbalstīt Ukrainu, kad šāda rīcība kļūst mazāk populāra politiski, jo pieaugošās enerģijas izmaksas saasina dzīves dārdzības līmeni un valstī rada krīzi šajā aspektā, Premjeram var nākties pārliecināt vēlētājus, ka viņu finansiālās grūtības ir cena, ko vērts maksāt, lai aizstāvētu Ukrainu.

Sunaka skatījums uz Ķīnu

Sunaks līdz šim Ķīnu ir definējis par lielāko ilgtermiņa draudu. Viņš atklājis plānus, kā iegrožot Austrumāzijas valsts maigo varu, slēdzot visus 30 pretrunīgi vērtētos Konfūcija institūtus, kas veicina ķīniešu valodas un kultūras popularizēšanu Lielbritānijā. "Ķīna zog mūsu tehnoloģijas un iefiltrējas universitātēs. Ārzemēs tā atbalsta Putina fašistisko iebrukumu Ukrainā, pērkot viņa naftu un cenšoties iebiedēt kaimiņus, arī Taivānu, " paudis Sunaks.

Portāls "Delfi" jau informēja, ka Sunaks norādīja, ka papildu pasākumi varētu mazināt Ķīnas ietekmi, piemēram, likt Lielbritānijas universitātēm atklāt jebkādas ārvalstu finansējuma partnerības, kuru vērtība pārsniedz 50 000 sterliņu mārciņu, un pārskatīt visas Lielbritānijas – Ķīnas pētniecības sadarbības, kas "neapzināti palīdzētu" Ķīnas centieniem nākotnē dominēt tehnoloģiju sfērā vai kurām varētu būt militārs mērķis.

Lielbritānijas sadarbība ar ASV

ASV prezidents Džo Baidens un Sunaks ir apstiprinājuši abu valstu “īpašās attiecības” un vienojušies par to, cik svarīgi ir atbalstīt Ukrainu, tās cīnā par suverenitāti, informē medijs "Politico".

Baidens un Sunaks arī vienojās par to cik nozīmīga ir sadarbība, lai risinātu problēmjautājumus, kas saistīti ar Ķīnas pieaugošo lomu.

Lielbritānijas vēstniece ASV Karena Pīrsa norādījusi, ka premjerministru maiņa Lielbritānijā nemainīs faktu, ka abu lielvaru saites ir draudzīgas. Tāpat vēstniece pauda, ka Sunakam ir sentimentālas jūtas pret ASV, jo viņš ir studējis Stenfordas universitātē un tur saticis savu sievu, ziņo "Politico".

Izaicinājumi iekšpolitikā – ekonomikas stabilizācija

Riši Sunaks pie varas nāk laikā, kad viss signalizē par strauji augošu cenu bīstamību. Galvenais izaicinājums Sunakam šajā jomā ir pieņemt lēmumu, ko darīt ar enerģētikas politiku un ieviesto subsīdiju shēmu, lai palīdzētu mājsaimniecībām un uzņēmumiem tikt galā ar augstajiem gāzes un elektrības rēķiniem,

Sunaks sola, ka pabalsti, nodokļu kredīti un pensijas pieaugs atbilstoši nesenajam inflācijas līmeņa pieaugumam, taču, ņemot vērā, milzīgo aizņēmumu starpību nav skaidrs, vai šis solījums joprojām ir spēkā.

Šobrīd investori uzticas jaunajam premjeram un potenciāli Anglijas Centrālā banka palielinās procentu likmes, pateicoties Sunaka izvirzītajai ekonomikas stratēģijai, raksta BBC.