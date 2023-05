Kas notiek Belgorodā? Krievijas ministrija ziņo par 'nacionālistu sagraušanu'

Otrdienas rītā Krievijas Belgorodas apgabala Graivoronas rajonā, kur piektdien ieradās bruņotas grupas, turpinās "tīrīšana", atsaucoties uz apgabala gubernatora Vjačeslava Gladkova paziņojumu, vēsta raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

"Aizsardzības ministrija kopā ar spēka struktūrām turpina teritorijas tīrīšanu," teica Gladkovs, norādot, ka evakuētajiem Graivoronas rajona iedzīvotājiem mājās atgriezties vēl nevajadzētu.



Pirmdienas, 22. maija, notikumi sākās ar to, ka Ukrainas pusē pret Kremļa agresiju karojošo Krievijas pilsoņu brīvprātīgās vienības "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgais korpuss" (RDK) paziņoja, ka ir iekļuvuši Krievijas Belgorodas apgabalā, kur "atbrīvojuši" Kozinkas ciemu, bet Graivoronā iegājušās priekšējās vienības. "Virzāmies tālāk. Krievija būs brīva!"

Savukārt ASV bāzētās domnīcas "Institute For The Study Of War" (ISW) eksperti raksta, ka situācija Belgorodas apgabalā ir izprovocējusi paniku, nekonsekvenci un dalīšanos Krievijas informācijas telpā. Tas viss liecina, ka Kremļa propagandas mašīna piedzīvo būtiskus informatīvus satricinājumus