Kopš marta beigās sāka pienākt satraucošas ziņas par Krievijas spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežām un okupētajā Krimas pussalā, kas noveda pie straujas spriedzes eskalācijas un starptautiska satraukuma, situācija nav atrisinājusies un joprojām nav gaisušas bažas par militāriem draudiem.

Lai gan Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu ceturtdien paziņoja, ka sāksies spēku atvilkšana no Ukrainas robežām, pagaidām pāragri spriest, vai tas reāli notiks un vai tas nozīmēs situācijas normalizēšanos.

Par situāciju ap Ukrainu līdz aprīļa pirmās trešdaļas laikā var lasīt šeit, kā arī klausīties "Spried ar Delfi" diskusiju šeit. Diplomātisko centienu ziņā viens no pēdējiem jaunumiem ir Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzaicinājums Kremļa saimniekam Putinam tikties uz sarunām jebkur karadarbības zonā Ukrainas Donbasā.

Savukārt Krievijas paziņojusi par militārajām mācībām 22. aprīlī Melnajā jūrā pie Krimas. No Kaspijas jūras jau ieradušies 15 karakuģi. Militāro manevru dēļ Krievija no 20. līdz 24. aprīlim ir slēgusi gaisa telpu lidojumiem virs daļas Krimas un Melnās jūras, savukārt no 24. aprīļa dažādos Melnās jūras reģionos liegta ārzemju karakuģu vai citu valstij piederošu kuģu satiksme.