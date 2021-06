Kas tā par jahtu? Jeb ko atklāj Putina un Lukašenko tikšanās foto

Nedēļas nogalē Aleksandrs Lukašenko jau ceturto reizi kopš masu protestu sākšanās pērnā gada augustā klātienē tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Vizīte notika pēc tam, kad Lukašenko izpelnījās pasaules nosodījumu par "Ryanair" pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas Minskā, lai aizturētu opozīcijas žurnālistu Romānu Protaseviču.

Tomēr, vai Putins un Lukašenko pārrunāja šo jautājumu, kā arī citus svarīgus tematus par turpmākām Baltkrievijas un Krievijas attiecībām, par abu valstu ciešāku integrāciju, un ko Maskava sagaida no Minskas par atbalstu režīmam, publiski nav zināms.

Līdzīgi kā pēc citām tikšanās reizēm medijos izskanējusī oficiālā informācija par piecas stundas ilgušajām sarunām 28. un 29. maijā Soču kūrortā ir skopa. Tika paziņots, ka Maskava pārskaitīs nākamos 500 miljonus no pavisam 1,5 miljardiem solītā aizdevuma Minskai.

Tāpat nolemts palielināt Baltkrievijas aviokompānijas "Belavia" reisu skaitu uz Krieviju, atbalstot kompāniju grūtajā brīdī, kad daudzu Eiropas valstu debesis pēc 23. maija incidenta tai ir slēgtas. Par nopietnākiem jautājumiem nekas nav zināms.

Uz skopās informācijas fona par sarunu saturu ļaudis pievērsuši uzmanību publiskotajām fotogrāfijām no abu kungu tikšanās, kurā, kā redzams, klāt bijusi arī Lukašenko atvase Nikolajs jeb vienkārši jaunākais dēls Koļa, kurš ne tikai pavada tēvu svarīgās vizītēs, bet kopā ar viņu staigā pa Minsku ar Kalašņikova triecienšauteni rokās.

Kamēr daži soctīklos pievērš uzmanību detaļām un spriež par to, kāpēc Putinam salātu bļoda pārvilkta ar plēvi vai priecājas par abu valstsvīru kopbildi pie jahtas margām, citiem rodas jautājums, kas tā ir par jahtu?

My heart will go on pic.twitter.com/VUnK6q0Hdm

Fotogrāfija, kur Lukašenko, Putins un Nikolajs ietur maltīti pie apaļa galda, kā reiz uzņemta jahtas ēdamzālē, ļaujot noprast, ka tā nav gluži pieticīga laiviņa.

Lukashenko’s team released a completely inaudible video from his meeting with Putin aboard Putin’s yacht in Sochi. Lukashenko was accompanied by his son, which just makes the painfully forced PR show even more awkward. https://t.co/z9EOf9eLle