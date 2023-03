Kauja par Bahmutu: abas puses ziņo par lieliem pretinieka zaudējumiem

Ukraina un Krievija ir ziņojušas par smagiem pretējās puses zaudējumiem, turpinoties cīņai par Bahmutu, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Krievija mēģina šo pilsētu ieņemt jau vairākus mēnešus, tās spēkiem relatīvi lēnā tempā virzoties uz priekšu, taču piedzīvojot smagus zaudējumus.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka pēdējo dienu laikā Krievijas spēku rindās krituši 1100 karavīru un vēl daudzi ir nopietni ievainoti. Krievija paziņoja, ka pēdējo 24 stundu laikā ir nogalinājusi vairāk nekā 220 Ukrainas karavīru. BBC nevar pārbaudīt nevienas puses sniegtos skaitļus.

Analītiķi saka, ka Bahmutai ir maza stratēģiskā nozīme. Taču šī pilsēta ir ieguvusi lielu politisko un simbolisko nozīmi abām pusēm.

"Mazāk nekā nedēļas laikā, sākot no 6. marta, Bahmutas sektorā vien mums izdevās nogalināt vairāk nekā 1100 ienaidnieka karavīru, kas ir neatgriezenisks Krievijas zaudējums, tieši tur, netālu no Bahmutas," savā vakara uzrunā sacīja Ukrainas prezidents. Viņš piebilda, ka 1500 Krievijas karavīru ir pietiekami smagi ievainoti, lai viņus nepielaistu turpmākām cīņām.

Ukrainas sauszemes spēku komandieris Oleksandrs Sirskis sacīja, ka Krievijas algotņu grupējums "Vagner" uzbrūk viņa karaspēkam no vairākiem virzieniem, cenšoties izlauzties cauri aizsardzībai un virzīties uz pilsētas centrālajiem rajoniem.

Jevgēņijs Prigožins, kurš ir "Vagner" vadītājs un kura pārraudzībā esošie algotņi bijis galvenais Krievijas uzbrukuma Bahmutai elements, atzinis, ka situācija šajā pilsētā ir "sarežģīta, ļoti smaga". "Un, jo tuvāk pilsētas centram, jo sīvākas ir cīņas," piebilda Kremlim pietuvinātais Prigožins.

Sestdien "Institute For The Study Of War" - ASV bāzētā domnīca - ziņoja, ka Maskavas ofensīva Bahmutā sākusi apslāpt. ""Vagner" grupas kaujinieki, visticamāk, kļūst arvien vairāk iestrēguši pilsētu teritorijās (..) un tāpēc viņiem ir grūti panākt ievērojamu progresu," sacīja domnīcas analītiķi.