Kaujas par Pandžšīras ieleju kļūst sīvākas; talibi baumo par uzvaru, pretinieki noliedz

Pēdējas dienās saasinājusies situācija pie vienīgās grupējuma "Taliban" nekontrolētās Afganistānas provinces Pandžšīras robežām. Talibi apgalvo, ka ir ieņēmuši dažas teritorijas, nodarot smagus zaudējumus pretiniekiem. Savukārt provincē bāzētā Nacionālā pretestības fronte (NRF) to noliedz, apgalvojot, ka kontrolē visas ieejas ielejā un nogalinājuši simtiem talibu kaujiniekus, vēsta raidsabiedrība BBC.

Piektdien "Taliban" avoti ziņoja, ka province ir ieņemta, taču otra puse to noliedz un sauc par grupējuma propagandu. "Nemiernieki ir sakauti un Pandžšīra tagad ir mūsu kontrolē," kāds komandieris paziņojis medijiem.

Baumas par to, ka ieleja ir kritusi talibu rokās, vairo piektdien Kabulā novērota šaušana gaisā. Kaujinieki gaisā šāva arī naktī, kad pēdējie ASV karavīri pameta valsti. Tomēr par šaušanas iemeslu ir arī citas versijas, piemēram, par to, ka pilsētā ieradies "Taliban" garīgais līderis vai ka iezīmējas jaunās valdības sastāvs.

Gunfire in Kabul now... still not sure what the celebration is for pic.twitter.com/fxtBPKH91h

Ģeogrāfiski aizsargātajā Pandžšīras ielejā atrodas tūkstošiem kaujinieku un Afganistānas armijas karavīri, kas uz ieleju atkāpušies, talibiem strauji pārņemot varu visā valstī. Pretestības kustībā NRF darbojas kritušās valdības viceprezidents Amrullahs Salehs, kurš sevi uzskata par leģitīmu pagaidu prezidentu, kā arī vietējais cilšu līderis Ahmeds Masuds – leģendārā Ahmeda Šaha Masuda, kurš ieleju nosargāja gan no PSRS spēkiem, gan talibu varas deviņdesmitajos gados, dēls.

Salehs piektdien publiskojis video, kurā kliedē baumas, ka viņš esot aizbēdzis. Salehs video stāsta, ka situācijas ielejā nav viegla.

A video message sent to us @BBCWorld from one of the leaders of the anti-Taliban resistance, fmr VP @AmrullahSaleh2 who says they're under attack from terrorists and points the finger of blame at Pakistan. Pakistan of course deny they support Taliban forces #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/w3e6GnrRXi