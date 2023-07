Kaujas Ukrainā norit vairākos sektoros, abām pusēm gūstot ierobežotus panākumus, ziņo Lielbritānija

Pēdējās nedēļas laikā kaujas turpinājušās vairākos frontes sektoros, abām pusēm panākot nelielu progresu dažādos reģionos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Ukrainas ziemeļaustrumos Krievijas spēki ir mēģinājuši virzīties uz rietumiem cauri mežiem uz rietumiem no Kreminas. Ukraina turpina ieguldīt ievērojamus pūliņus ap Krievijas kontrolēto Bahmutu. Tur Krievijas spēki, visticamāk, ir ievainojami, bet pagaidām turas.

Tālāk uz dienvidiem Doneckas apgabalā, īpaši ap Avdijivku, Krievijas spēki turpina veikt vietējos uzbrukumus, bet tie bijuši nesekmīgi. Valsts dienvidos Ukraina turpina uzbrukt vismaz divās asīs, taču maz ticams, ka tā jau būs izlauzusies cauri okupantu primārajām aizsardzības līnijām. Šajā reģionā Krievija, iespējams, ir ieviesusi artilērijas šāviņu normēšanas režīmu, cenšoties saglabāt kritiski nepieciešamās netiešā trieciena spējas, norāda Lielbritānijas ministrija.

Hersonas apgabalā Ukraina uztur nelielu placdarmu Dņepras kreisajā krastā netālu no izpostītā Antonivskas tilta, kas ir papildu izaicinājums Krievijas komandieriem, kuri, visticamāk, ir nobažījušies par sava dienvidrietumu flanga neaizsargātību, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/y0aBnduf3I

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R14GoWwRdg