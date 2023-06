Kaujas Ukrainā: Zelenskis publicē foto ar ģenerāļiem pie kartes

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska "Telegram" kanālā naktī uz piektdienu publicēts foto, kur viņš kopā ar Ukrainas Sauszemes spēku pavēlniecības štāba operatīvās daļas vadītāju Oleksnadru Komarenko, operatīvās grupas "Tavrija" komandieri Oleksandru Tarnavski un Sauszemes spēku komandieri Oleksandru Sirski stāv pie galda, uz kura izklāta karte.

Kā norādīts foto parakstā, tā bijusi "svarīga tikšanās". Karte fotogrāfijā ir aizmiglota.

Foto publicēts laikā, kad ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW) secinājusi, ka ilgi gaidītais Ukrainas pretuzbrukums jau ir sācies.

Kā ceturtdien rakstīja ISW eksperti, par to liecina virkne indikatoru visā karadarbības teātrī.

Analītiķi atgādina, ka Ukrainas amatpersonas jau iepriekš teica, ka nekāda oficiāla paziņojuma par pretuzbrukuma sākumu pirms tā nebūs. Turklāt pretuzbrukums, visticamāk, sastāvēs no dažāda mēroga un intensitātes operācijām vairāku nedēļu garumā.

Pretuzbrukuma sākuma fāze varētu būt pati sarežģītākā un lēnākā, jo tajā ir jāizlaužas cauri sagatavotām aizsardzības pozīcijām, šajā fāzē sagaidāmas arī sākotnējas neveiksmes un lielākie Ukrainas zaudējumi, skaidro analītiķi.

Militāristi mehanizētā uzbrukuma izlaušanās fāzi vērtē kā visbīstamāko un dārgāko. Šīs fāzes panākumi vai neveiksmes kādu laiku var būt publiski neredzami. ISW uzsver, ka analīzi par pretuzbrukuma operāciju nesniegs reālajā laikā, bet gan ar nobīdi.

Ukrainas armija jau trešdien paziņoja, ka tās spēki pie Bahmutas no aizsardzības pārgājuši uzbrukumā, bet ceturtdien ziņoja par pavirzīšanos līdz kilometra dziļumam Bahmutas sektorā.

ISW novērojusi vispārēju militāro aktivitāšu pieaugumu visā frontes līnijas garumā, bet ne visas no tām ir saistītas ar pretuzbrukumu. Ierobežotos frontes sektoros Harkivas un Luhanskas apgabalā okupanti uzbrūk un ukraiņi rīko pretuzbrukumus. Krievijas avoti ziņo par ierobežotiem okupantu panākumiem pie Kupjanskas.

Ukrainas spēki 7. un 8. jūnijā veica sauszemes uzbrukumus Zaporižjas apgabala rietumos pie Orihivas. Par šo sektoru kopš 2023. gada sākuma īpašu satraukumu izrādījuši Krievijas militārie blogeri, skaidro ISW.

Krievijas avoti apgalvo, ka Ukraina šajos uzbrukumus izmanto Rietumu bruņojumu, tostarp "Leopard" tankus, to apstiprina arī daži Rietumu avoti.

ISW uzvers, ka jebkuru atsevišķu no šīm taktiskajām darbībām definēt par "pretuzbrukumu" nav pareizi, bet tas attīstīsies laika gaitā kā dažādu operāciju kopums.

Activity throughout #Ukraine is consistent with a variety of indicators that Ukrainian counteroffensive operations are underway across the theater.

🧵on what we're seeing & how to evaluate this activity ⬇️ https://t.co/hwgxTnU2Tr

— ISW (@TheStudyofWar) June 8, 2023





Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.