'Kauju laboratorija': Lielbritānija veic Ukrainā notverto okupantu bruņutehnikas izpēti

Apvienotā Karaliste veic Ukrainā notverto Krievijas bruņumašīnu izpēti, lai uzzinātu vairāk par to, kā aizsargāties pret jebkādu turpmāku uzbrukumu, atklājis Lielbritānijas armijas līderis Tonijs Radakins, kuru citē "Sky News".

Lielbritānijas Aizsardzības štāba priekšnieks Radakins sacīja, ka karš Ukrainā bijis "modinātāja zvans, lai mēs būtu ātrāki ar iegādi, būt drosmīgākiem ar bruņojumu, ko mēs ieviešam, it īpaši, ja esam tehnoloģiskā sacensībā; būt agresīvākiem attiecībā uz to, kā mēs rūpējamies par savu nāciju, un stiprinām savu noturību".

Vaicāts par to, ko Apvienotā Karaliste mācījās, pārbaudot sagūstītos Krievijas militāros transportlīdzekļus no Ukrainas, admirālis Radakins atbildēja: "Tas ir patiešām svarīgi, jo mēs esam valstu klubā, kas, iegūstot Krievijas vai citu valstu bruņojumu (..) dalāmies ar šīm zināšanām." Viņš teica: "Taču mums ir arī zinātnieki, kas atklāj detaļas (..) tas palīdz mums saprast: kā darbojas viņu aprīkojums? Kā mēs varam to uzvarēt? Kā mēs varam iegūt vēl labākas bruņas? Kā mēs varam traucēt viņu sakarus? Kā mēs varam nodrošināt, ka tiekam cauri viņu aizsardzībai?"

Bens Voless, britu aizsardzības ministrs, raksturoja militāro konfliktu kā "kauju laboratoriju" Ukrainas karaspēkam un viņu Rietumu sabiedrotajiem, jo tie eksperimentē ar jauniem ieročiem un tehnoloģijām, lai cīnītos pret Vladimira Putina vadītajiem iebrucējiem.

Voless sacīja, ka Ukrainas cīņa pret Krieviju nozīmē, ka Kijiva ir atcēlusi miera laika noteikumus un noteikumus, lai izmēģinātu jaunus ieročus un modifikācijas, ko piedāvā tās sabiedrotie. Šis jauninājums nācis par labu arī Ukrainas sabiedrotajiem. "Viņiem [ukraiņiem] ir nācies riskēt un eksperimentēt ar lietām, kuras viņi, iespējams, nezina, darbojas vai nē, un viņi ir kļuvuši par kaujas laboratoriju saviem spēkiem, un tas mums parādīja ceļu," sacīja aizsardzības ministrs. "Es nožēloju apstākļus, kuros tam bija jānotiek, bet tas ir parādījis ceļu, kā lietas ir jādara 21. gadsimtā jaunā kaujas laukā," viņš piebilda.